Le offerte Internet casa con TV per godersi i migliori contenuti in streaming

Nel corso degli ultimi anni, il mercato dell’intrattenimento è profondamente cambiato, con la diffusione delle piattaforme di streaming e della possibilità di vedere film e serie TV in qualsiasi momento, con una semplice connessione a Internet.

Ci sono casi in cui attivare singolarmente una promozione Internet casa e un abbonamento a un servizio di streaming TV potrebbe essere più dispendioso: ecco perché potrebbe essere molto più saggio puntare su un’offerta Internet casa con TV.

Vediamo di seguito quali sono le migliori proposte attualmente disponibili in circolazione e quanto sarà possibile risparmiare attivando un determinato servizio di streaming TV.

Confronta le migliori offerte Internet casa con TV

TIM Premium Fibra con TIMVISION Gold

Una prima promozione con la quale si potrà avere accesso sia a Internet sia a un servizio per vedere contenuti in streaming è Premium Fibra di TIM con TIMVISION Gold: la fibra è disponibile al costo di 29,90 euro al mese, prezzo al quale si unisce il contributo per TIMVISION Gold.

Per i primi 3 mesi si tratterà di soli 10 euro in più al mese, che diventeranno 29,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022. Quali sono i servizi inclusi in questa promozione? Intanto, quelli dell’offerta base Internet casa, ovvero:

la fibra ottica illimitata, fino alla velocità massima di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online;

il modem TIM HUB+, dotato di Wi-Fi 6, che rende la connessione più stabile e veloce in tutto l’ambiente domestico, incluso al costo di 5 euro al mese per 48 mesi;

il contributo di attivazione, incluso al costo di 10 euro al mese per 24 mesi.

Il pacchetto TIMVISION Gold permetterà, invece, di vedere tutti i contenuti di:

TIMVISION;

Netflix;

Disney+;

DAZN;

Infinity+.

Super Fibra WINDTRE

La Super Fibra di WINDTRE è disponibile al costo di 26,99 euro al mese (22,99 euro per i già clienti WINDTRE mobile) e comprende:

la fibra ottica fino a 1 Giga in download;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

le chiamate illimitate incluse;

12 mesi di Amazon Prime Video ;

Giga illimitati verso 3 SIM mobile presenti nello stesso nucleo familiare del sottoscrittore della promozione.

Vodafone Internet casa + TV

La promozione in fibra ottica di base di Vodafone, ovvero Internet Unlimited + chiamate, ha un costo di 27,90 euro al mese (invece di 29,90 euro al mese) e comprende:

il costo di attivazione, il modem con Wi-Fi Optimizer e la spedizione gratuiti;

la connessione a Internet illimitata, fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate da telefono fisso, ma solo nel caso di attivazione dell’offerta su Internet.

Questo piano base potrà essere personalizzato con l’aggiunta di un abbonamento a Netflix: in questo caso si attiverebbe la promozione Internet Unlimited Netflix Edition, al costo di 34,90 euro al mese, invece di 42,90 euro al mese.

Si avrebbe praticamente diritto ogni mese a:

un abbonamento standard a Netflix, nel quale sono compresi film e serie TV, e la visione in HD su 2 schermi in contemporanea anche per i già clienti Netflix;

il costo di attivazione, il modem con Wi-Fi Optimizer e la spedizione gratuiti;

la connessione a Internet illimitata, fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate da telefono fisso, ma solo nel caso di attivazione dell’offerta su Internet.

Sky Wifi + Sky TV

Uno dei maestri dell’intrattenimento è il colosso della Pay TV Sky, che da quando ha lanciato la sua fibra ottica, propone dei pacchetti che prevedono sia la connessione Internet casa sia l’intrattenimento.

Sky Wifi è disponibile al costo di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi e comprende la fibra ottica illimitata, fino a 1 Giga in download, e le chiamate da numero fisso a consumo. Il contributo di attivazione sarà pari a 29 euro, invece di 49.

Tra i pacchetti completi che si potranno attivare, ci sono per esempio:

Sky Wifi + Sky TV , che ha un costo scontato per 18 mesi di 39,80 euro, i quali poi diventeranno 54,90 euro al mese;

Sky Wifi + Intrattenimento Plus, che ha un costo scontato per 18 mesi di 44,80 euro, i quali poi diventeranno 59,90 euro al mese.

Questo pacchetto promozionale prevede sia la connessione in fibra ottica di tipo FTTH (nelle zone raggiunte, per cui si consiglia sempre di effettuare la verifica della propria copertura di rete) , l’attivazione gratuita e Sky Q via Internet al costo di 9 euro, invece di 148 euro.

