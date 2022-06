Le offerte Internet casa per non pagare mai più le chiamate da fisso

Si può attivare un’offerta senza linea fissa, che non consista per forza in una saponetta o in una promozione di tipo ricaricabile? La risposta è affermativa e consiste nelle offerte tutto compreso senza chiamate da fisso a pagamento.

Considerato che la maggior parte delle offerte disponibili oggi sono di questo tipo, per riuscire a conoscere i vantaggi che si potranno ottenere scegliendo un determinato operatore, si consiglia sempre di fare due cose.

La prima consiste nell’analisi comparativa tra le offerte, mentre la seconda nella verifica della copertura di rete con l’operatore che si considera il migliore per le proprie esigenze, per conoscere quale tipologia di offerta si potrà sottoscrivere (FTTH, FTTC o ADSL).

Offerte Internet senza linea fissa: quanto costano

Le offerte Internet casa tutto compreso a 10 euro al mese non esistono ancora: se si vuole spendere una cifra simile si potrà sempre attivare una promozione mobile con Giga inclusi, che però presenta la limitazione di offrire Giga limitati.

Le offerte Internet casa tutto compreso prevedono un costo che non supera mai i 30 euro al mese e presentano alcuni vantaggi, in termini di costo, per i già clienti mobile, i quali avranno diritto a un prezzo scontato per sempre.

Analizziamo di seguito alcune delle migliori offerte all inclusive disponibili oggi in commercio, mettendo in evidenza costi e servizi inclusi e ricordando che molte di loro sono personalizzabili con pacchetti aggiuntivi.

Offerte internet casa senza telefono TIM

TIM propone, in questo periodo dell’anno una promozione estiva, con la quale si potrà navigare alla velocità della fibra ottica di tipo FTTH (pari a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload) gratuitamente fino al 31 agosto 2022.

Dopo quella data, sarà previsto un costo di 29,90 euro al mese, nel quale sarà compreso:

un contributo per il modem TIM HUB+, di 5 euro al mese fino al 48° mese dall’attivazione;

un costo di 10 euro al mese per il contributo di attivazione, fino al 24° mese dalla sottoscrizione dell’offerta.

Ci saranno, inoltre, ma solo nel caso di offerta attivata online, le chiamate gratuite da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Internet senza linea fissa Vodafone

La promozione Internet casa proposta da Vodafone, chiamata Internet Unlimited, ha un costo scontato di 22,90 euro al mese per i già clienti mobile, e di 24,90 euro al mese per tutti gli altri clienti.

Il piano mensile include:

Internet senza limiti fino alla velocità massima di 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer, che si riceverà subito presso la propria abitazione gratuitamente;

l’assenza di contributi di attivazione;

le chiamate da numero fisso gratuite e illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Internet senza linea fissa Fastweb

Fastweb Casa è una delle promozioni Internet casa di Fastweb senza linea fissa a pagamento. Ha un costo di 28,95 euro al mese e comprende:

Internet senza limiti fino alla velocità massima di 2,5 Giga in download;

l’Internet Box NeXXt con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa Integrata;

l’assenza di contributi di attivazione;

le chiamate da numero fisso gratuite e illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

i corsi della Fastweb Digital Academy;

eventuali sconti per i già clienti Plenitude (ex Eni Gas e Luce) e nel caso di sottoscrizione in combo di un’offerta Fastweb + Plenitude, quindi di un abbonamento a un servizio Internet casa con Internet illimitato e ad alcune delle offerte luce e gas proposte dall’operatore Plenitude.

Internet senza linea fissa Iliad

Anche Iliad propone un’offerta Internet casa con prezzi differenti, infatti prevede un costo di 15,99 euro al mese per i già clienti mobile e di 23,99 euro al mese (più basso rispetto alle offerte di altri competitor) per tutti gli altri clienti. Si tratta di prezzi che, nel rispetto di quelle che rappresentano le politiche di Iliad, resteranno invariati per sempre.

Il piano mensile include: