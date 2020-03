Le offerte Internet casa più convenienti di marzo 2020

24 Marzo 2020 - Fino al 3 aprile 2020 tutta Italia sarà tenuta a rispettare il divieto imposto dell’emergenza coronavirus, per il quale bisogna limitare al massimo gli spostamenti e restare tra le mura domestiche per la maggior parte del tempo. Per trascorrere al meglio questo periodo, una buona connessione Internet non può mancare.

Le offerte sottoscrivibili nel mese di marzo 2020 sono tra le più economiche degli ultimi mesi: si tratta, nella maggior parte dei casi, di tariffe tutto compreso, che permettono di avere accesso a Internet illimitato, chiamate su tutto il territorio nazionale, anche verso i cellulari, senza dover pagare il canone telefonico, e altri servizi accessori, che spesso sono legati all’intrattenimento online.



Prendetevi il giusto tempo per valutare quella che rappresenta l’opzione migliore in base al luogo in cui abitate: vi ricordiamo, infatti, che la possibilità di attivare un’offerta con la connessione in fibra ottica dipende dalla copertura. Per verificare di essere raggiunti dalla rete è sufficiente effettuare uno speed test prima di attivare qualsiasi promozione.

Le migliori offerte Internet casa di marzo 2020

Dall’analisi delle promozioni disponibili in questo periodo, emerge che la più economica tra tutte è l’offerta Internet casa di Wind Tre, il nuovo operatore di servizi Internet e telefonia mobile, nato dall’unione tra le società Wind e Tre.

Tre i punti che accomunano le 5 migliori offerte del mese, ci sono:

• il prezzo mensile, che è inferiore a 30 euro;

• la possibilità di navigare alla velocità della fibra FTTH e di raggiungere 1 Gigabit al secondo in download;

• il fatto che il modem non sia obbligatorio e che scegliendo la promozione senza modem, il costo si abbassa ulteriormente;

• le chiamate senza limiti in tutta Italia.

In alcuni casi le tariffe hanno un costo fisso, in altri è prevista una riduzione del costo del canone dopo un certo numero di anni. Le migliori tariffe Internet casa del mese di marzo 2020 sono dunque:

1. Super Fibra Unlimited di Wind Tre;

2. Fastweb Casa;

3. Internet Unlimited di Vodafone;

4. Ultrainternet fibra di Tiscali;

5. Super Fibra di TIM.

Vediamo di seguito il dettaglio sui costi e sulle particolarità di ogni singola promozione.

1. Super Fibra Unlimited di Wind Tre

Quella proposta da Wind Tre è davvero una super promozione, con il prezzo più basso fra tutte: il canone mensile è di soli 19,99 euro al mese, che possono aumentare, raggiungendo i 25,98 euro al mese, ma solo nel caso in cui si decidesse di prendere anche il modem, che ha un costo di 5,99 euro.

L’attivazione è gratuita e sono comprese le chiamate illimitate verso tutti numeri fissi e mobili nazionali, e senza scatto alla riesposta. Nel piano è incluso l’Internet mobile e si ha la possibilità di attivare anche una SIM al costo di 9,99 euro, che contiene minuti e Giga illimitati.

2. Fastweb Casa

Le promozioni Internet casa di Fastweb si contraddistinguono sempre per le ottime performance della connessione, grazie alla quale è possibile vedere programmi in streaming senza interruzioni e con una qualità tra le migliori tra quelle sulla piazza.

Fastweb Casa include nella tariffa mensile il modem di ultima generazione e il costo di attivazione: ha un costo di 25,95 euro al mese, per sempre, e prevede le chiamate illimitate, verso rete fissa e cellulari, gratuite e senza scatto alla risposta.

Non è previsto l’Internet mobile, ma la promozione può essere eventualmente integrata con la sottoscrizione di servizi aggiuntivi, come per esempio DAZN, con i quali avere accesso senza dover installare parabole o antenne satellitari a tantissimi contenuti legati all’universo sportivo.

3. Internet Unlimited di Vodafone

Si tratta di una promozione Internet casa + telefono, con la quale navigare alla velocità massima di 1 Giga. L’attivazione e il modem sono inclusi nel canone della tariffa, che per i primi 4 anni è pari a 25,90 euro al mese.

Dal quinto anno in poi diventa di 22,90 euro al mese: la promozione ha un vincolo contrattuale di 24 mesi e, nel caso di recesso anticipato, bisognerà pagare le rate residue relative al modem e al contributo di attivazione.

La promozione prevede chiamate verso rete fissa e cellulari a costo zero e senza scatto alla risposta e una SIM con 30 Giga di traffico per connettersi in qualsiasi momento da tablet e chiavette.

4. Ultrainternet fibra di Tiscali

Anche la promozione di Tiscali è un’offerta Internet casa + telefono, con la quale è possibile navigare alla velocità massima di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload. La tariffa include modem e attivazione e ha un costo fisso di 26,95 euro al mese.

Le chiamate sono illimitate verso i fissi e i mobili, ma prevedono uno scatto alla risposta di 23 centesimi. Tra le particolarità di questa proposta ci sono 2 mesi di Infinity inclusi e 60 minuti gratuiti al mese verso tutti i numeri fissi esteri.

5. Super Fibra di TIM

L’ultima offerta alla quale si può avere accesso è Super Fibra di TIM: il costo, di 29,90 euro al mese è fisso. Anche in questa promozione ci sono modem e costo di attivazione gratis, oltre che le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, in Italia.

La principale peculiarità dell’offerta di TIM è rappresentata da TIMVision, la piattaforma attraverso la quale poter avere accesso a tanti contenuti esclusivi, dal mondo del cinema a quello delle serie TV e dei cartoni animati, dedicati a tutti i sottoscrittori di questa promozione.

Fino al 15 aprile 2020, per dare un contributo all’emergenza coronavirus, TIMVision potrà essere utilizzato, in via del tutto eccezionale, in modo gratuito in tutta Italia, da tutti: per sottoscrivere questa promozione speciale è sufficiente andare sulla piattaforma online di TIMVision e registrarsi con la propria mail.