Le offerte mobile per il Natale 2021: come risparmiare sullo smartphone

Le offerte mobile che si possono attivare per risparmiare a Natale 2021 sono tante: per sceglierle, si consiglia di effettuare un’analisi di tipo comparativo al fine di individuarne i vantaggi e i costi da sostenere.

Il mercato attuale è caratterizzato dalla presenza di offerte di tipo all inclusive, ovvero che includono Giga, minuti e messaggi, a meno di 10 euro al mese: la differenza tra i vari operatori, oltre a quella tra operatori tradizionali e virtuali, consiste nella presenza di tariffe che sono attivabili da tutti e promozioni di tipo operator attack.

Queste ultime prevedono dei costi davvero molto bassi e potranno essere attivate soltanto dai clienti che mantengono il vecchio numero ed effettuano la portabilità, passando da determinati operatori. Vediamo di seguito quali sono le migliori promozioni mobile per risparmiare a Natale 2021.

Scopri le migliori offerte mobile per risparmiare sulla tariffa mensile

Offerte per tutti e sui nuovi numeri a meno di 10 euro al mese

Una delle migliori proposte del momento, in termini di costi e servizi inclusi, è quella proposta dall’operatore virtuale Spusu, il quale propone delle offerte che possono essere attivate da tutti, a meno di 10 euro al mese.

Una delle particolarità delle sue proposte consiste nella riserva, ovvero nel fatto che i giga, i minuti e i messaggi che non si consumano nel mese in corso, vengono trasformati in Giga da utilizzare il mese successivo.

Tra le migliori offerte da attivare, si consigliano:

Spusu 50 , disponibile al costo di 5,98 euro al mese, nel quale sono inclusi 2.000 minuti, 500 SMS e 50 Giga di Internet + 100 Giga di riserva;

Spusu 100, disponibile al costo di 9,99 euro al mese, nel quale sono inclusi 2.000 minuti, 500 SMS e 100 Giga di Internet + 200 Giga di riserva.

Fastweb propone la promozione per tutti chiamata Mobile Light, la quale ha un costo di 5,95 euro al mese e comprende chiamate illimitate, 500 SMS e 50 Giga: si consiglia di sottoscriverla assieme alla rispettiva offerta Internet casa, in modo tale da ottimizzare il risparmio.

Very Mobile, l’operatore virtuale di WINDTRE, propone una tariffa riservata ai nuovi numeri, disponibile al costo di 5,99 euro al mese, che comprende:

chiamate e messaggi illimitati;

100 Giga di Internet e un contributo di attivazione pari a 4 euro.

Se attivata entro il 30 novembre 2021, si avrà anche modo di raddoppiare i Giga per 2 mesi, grazie a un’offerta ideata proprio per il Black Friday.

Scopri le offerte degli operatori mobile virtuali

Offerte di tipo operator attack: le più economiche

Una delle offerte operator attack più convenienti è Kena 5,99 euro al mese, la quale potrà essere attivata in portabilità dai clienti che passano da Iliad, PosteMobile e altri MVNO. Quali sono i vantaggi?

Al costo di 5,99 euro al mese, con attivazione e costo della SIM pari a zero, si avrà diritto a:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

50 Giga di Internet.

Attiva una delle offerte a meno di 10 euro al mese degli operatori tradizionali

Offerte mobile per risparmiare Natale 2021

Tra le migliori offerte mobile che si possono attivare oggi, si segnalano quelle dell’operatore Iliad, il quale presenta delle promozioni che possono essere sottoscritte da tutti, sia sui nuovi numeri, sia in portabilità, quindi mantenendo il vecchio numero di telefono, da qualsiasi operatore mobile.

Iliad Giga 80 ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende:

80 Giga di Internet, anche in 5G;

minuti e messaggi senza limiti, anche in roaming in Europa;

5 Giga in roaming in Europa.

Iliad Giga 120 ha, invece, un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

120 Giga di Internet, anche in 5G;

minuti e messaggi senza limiti, anche in roaming in Europa;

6 Giga in roaming in Europa.

Non sono previsti costi per l’attivazione, ma si dovrà sostenere un contributo una tantum per l’attivazione della nuova SIM.

Tra le offerte degli operatori tradizionali a meno di 10 euro al mese, troviamo anche quelle proposte da TIM, ovvero:

TIM Wonder , che ha un costo di 9,99 euro al mese (+25 euro per l’acquisto della nuova SIM): comprende chiamate illimitate e 50 Giga di Internet ed è riservata ai clienti ho. mobile e Lycamobile;

TIM Wonder SIX, che ha un costo di 9,99 euro al mese (+25 euro per l’acquisto della nuova SIM): comprende chiamate illimitate, messaggi illimitati e 70 Giga di Internet ed è riservata ai clienti Iliad, PosteMobile e altri MVNO.

Tutte le offerte citate potranno essere sottoscritte direttamente da casa, online, senza la necessità di doversi recare in negozio: si riceverà la nuova SIM direttamente presso il proprio domicilio.