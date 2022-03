Le offerte per navigare in 5G che costano meno nel 2022

Le offerte 5G in Italia si sono diffuse a macchia d’olio: dopo il debutto da parte di Vodafone, tanti altri operatori hanno iniziato a commercializzare le proprie promozioni che, in alcuni casi, consistono in offerte 5G illimitato.

Dall’analisi del mercato delle offerte attuali emerge la presenza di:

offerte 5G , che necessitano di uno smartphone di ultima generazione per poter funzionare;

offerte di tipo 5G, con le quali, a seconda della copertura di rete si potrà navigare alla velocità del 4G/4G+ o del 5G.

Vediamo di seguito quali sono le migliori offerte 5G che si possono sottoscrivere oggi, dalle quali deriveranno enormi vantaggi in termini di copertura e velocità di rete.

Scopri quali sono le migliori offerte di tipo 5G

Offerte 5G WINDTRE

Le offerte 5G dell’operatore WINDTRE sono disponibili solo se si è in possesso di un dispositivo 5G abilitato alla rete WINDTRE, oltre che se ci si trova nelle aree di copertura 5G (oggi disponibile sul 95,7% del territorio nazionale).

Tra le offerte che si possono attivare, ci sono:

Young 5G , dedicata a chi ha meno di 30 anni: al costo di 11,99 euro al mese, comprende 80 Giga, Giga illimitati per le proprie app e minuti e messaggi senza limiti;

Di Più Full 5G, disponibile al costo di 14,99 euro al mese, con minuti illimitati, 100 Giga e uno Xiaomi Redmi Note 10 5G incluso.

L’operatore propone poi diversi modelli di smartphone 5G che potranno essere associati alla promozione 5G che è stata sottoscritta e pagati a rate, sostenendo solo un piccolo anticipo iniziale, con carta di credito.

Approfitta dei vantaggi delle offerte 5G

Offerte 5G Vodafone

Il 5G di Vodafone è 5 volte più veloce rispetto al 4G, anche in mobilità: grazie alla latenza minima del 5G, la comunicazione è istantanea, pure nei casi in cui ci si trovi in un luogo affollato o diversi dispositivi siano connessi alla propria rete in modalità hotspot.

Tra le migliori offerte 5G disponibili con Vodafone, ci sono:

Red Max, la quale ha un costo di 19,99 euro al mese e comprende 100 Giga in 5G, minuti e SMS senza limiti, oltre che minuti illimitati verso Ue, e un costo di attivazione pari a 6,99 euro; Shake it Easy, la quale ha un costo di 14,99 euro al mese e comprende 100 Giga in 5G, minuti e SMS senza limiti, Giga illimitati per le proprie app preferite, il Vodafone Power Gaming e GamesNow gratis per 6 mesi; Infinito, promozione 5G disponibile al prezzo scontato di 24,99 euro al mese (invece di 36,99 euro) che comprende Giga, minuti e SMS senza limiti, oltre che minuti illimitati verso Ue, 1.000 minuti verso extra Ue, 1 Giga di roaming extra Ue + 200 minuti, Top Service incluso, il piano standard di Netflix incluso per 3 mesi, e un costo di attivazione pari a 6,99 euro;

Scopri le offerte 5G degli operatori tradizionali

TIM offerte 5G

La rete 5G di TIM si è aggiudicata il titolo di:

rete numero 1 in Europa per velocità di download in 5G;

rete numero 1 in Italia per velocità 5G.

Le migliori offerte che si possono attivare con l’operatore TIM e con le quali si potrà usufruire della potenza di questa tipologia di rete, sono:

TIM Young , disponibile al costo di 11,99 euro al mese con un mese gratuito per i nuovi clienti, nella quale sono compresi 50 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, Giga illimitati per app e social, TIMGAMES e TIMMUSIC incluso, Google One 100 GB Try&Buy incluso per 3 mesi;

Magnifica Mobile, disponibile al costo di 19,99 euro al mese (+ 1° mese gratuito per i nuovi clienti), nella quale sono inclusi fino a 100 Giga in 5G, fino a un massimo di 2 Gbps, minuti e SMS illimitati, chiamate internazionali e roaming Extra-Ue.

Questa promozione comprende anche le seguenti opzioni:

Priority Network;

Safe Web Plus;

TIM Prima Classe;

Quality Care;

100GB di Google One inclusi;

TIM One Number.

Offerte 5G Iliad

Le offerte mobile proposte da Iliad sono di tipo 5G, quindi il 5G sarà disponibile nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad e con l’utilizzo di dispositivi compatibili. Sono molto convenienti non solo per il rapporto servizi/prezzo, ma anche perché sono aperte a tutti.

La migliore promozione del momento è Iliad Giga 120, la quale comprende 120 Giga di Internet, minuti e messaggi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 7 Giga in roaming in Europa (+ minuti e messaggi senza limiti). Saranno comprese anche le chiamate internazionali verso più di 60 destinazioni, e servizi quali Mi richiami o la segreteria telefonica.

La promozione prevede: