Le offerte telefonia economiche di dicembre 2020

Dicembre è un mese dell’anno molto particolare, nel quale si tende in genere a spendere di più: tra i regali di Natale e i consumi che aumentano perché si trascorre più tempo in casa, spesso non ci si rende neanche conto di quanto si sprechi.

Dicembre è però anche un mese nel quale si ha più tempo a propria disposizione, che potrebbe aiutare a riflettere sugli ambiti nei quali operare se si vuole risparmiare nel corso dell’anno. Uno dei settori che si possono prendere in considerazione è la tariffa mensile del proprio smartphone.



Tra operatori virtuali e operatori tradizionali che cercano di non perdere i loro clienti storici, ci sono davvero un gran numero di offerte di tipo all inclusive, con le quali poter disporre di minuti, messaggi e Giga inclusi, a meno di 10 euro al mese.

Di seguito sono state elencate le proposte più interessanti disponibili oggi sul mercato della telefonia mobile, che sono state individuate attraverso l’utilizzo del comparatore di offerte di SOStariffe.it.

L’offerta più economica: Very Mobile

Very Mobile è l’operatore virtuale di WINDTRE. Cosa vuole dire operatore virtuale, indicato anche con la sigla MVNO (Mobile Virtual Network Operator)? Che, non disponendo di una sua infrastruttura di rete, si appoggia a quella di un altro operatore.

Il punto di forza degli operatori virtuali consiste nel fatto che hanno meno costi infrastrutturali e, di conseguenza, possono proporre prezzi più bassi. Non stupisce, dunque, che le offerte a prezzo più economico sono quasi sempre quelle degli MVNO.

Very Mobile propone una tariffa al costo di 4,99 euro al mese, più 5 euro una tantum per il costo della SIM, che comprende:

• 30 Giga di Internet;

• chiamate illimitati;

• messaggi illimitati.

La promozione non è valida per tutti a questo prezzo, ma soltanto per i clienti che effettuano il passaggio da Iliad, PosteMobile e altri MVNO.

Al costo di 6,99 euro, invece, i clienti che passano da Iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali, potranno attivare una promozione che prevede 100 Giga, oltre che chiamate e messaggi senza limiti.

La proposta di Spusu

Spusu è un operatore austriaco che sta puntando molto sul mercato italiano, con delle proposte a prezzi davvero irrisori. Tra queste spicca Spusu 50, la quale ha un costo di 5,98 euro al mese, più un contributo una tantum di 9,90 euro per l’acquisto della SIM.

La promozione comprende:

• 2.000 minuti di chiamate;

• 500 SMS;

• 50 Giga di traffico, ai quali si aggiungono 100 Giga di riserva, per un totale di 150 Giga.

Nella pratica, la riserva di Giga funziona nel seguente modo: tutti i minuti, messaggi e Giga che non si utilizzano nel mese precedente non vanno sprecati, ma si trasformano in Giga da poter utilizzare nel mese successivo.

Al costo di 9,99 euro al mese troviamo, invece, Spusu 100, promozione che comprende:

• 2.000 minuti di chiamate;

• 500 SMS;

• 100 Giga di traffico, ai quali si aggiungono 200 Giga di riserva, per un totale di 300 Giga.

Ho. Mobile a 5,99 euro

Simile nei costi e nelle caratteristiche è l’offerta di ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, che propone ai clienti Iliad e a quelli di altri MVNO, una tariffa che ha un costo fisso mensile di 5,99 euro.

Nella promozione sono inclusi:

• 70 Giga di Internet;

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati.

Kena 5.99 Flash

Una proposta praticamente identica a quella di ho. Mobile è stata pensata anche da Kena Mobile, il MVNO di TIM, che ha lanciato la sua tariffa a 5,99 euro al mese riservata ai clienti che effettuano il passaggio da:

• Iliad;

• PosteMobile;

• Lycamobile;

• Fastweb;

• One Mobile;

• Gig Mobile, e così via.

La promozione comprende 70 Giga di Internet, messaggi e chiamate illimitati e un contributo una tantum di 3,99 euro per l’attivazione.

Vodafone Special 50 Edition

La promozione Vodafone Special 50 Edition è una tariffa speciale creata per recuperare i clienti persi a causa delle super offerte di altri operatori: è riservata infatti, in via esclusiva, ai clienti Iliad, Fastweb e PosteMobile.

La promozione ha un costo di soli 7 euro al mese e comprende:

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati;

• 50 Giga di Internet.

I clienti Kena Mobile potranno invece attivare Special Minuti 50 Giga, al costo di 9,90 euro al mese, con 50 Giga e chiamate illimitate inclusi. Per i clienti Iliad, Fastweb e PosteMobile è invece disponibile un’altra offerta al costo di 9,99 euro al mese, ovvero Special 100 Digital Edition, che prevede:

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati;

• 100 Giga di Internet.

Iliad Giga 50

Una delle promozioni più convenienti in assoluto tra tutte quelle disponibili sul mercato è senza dubbio Giga 50 di Iliad. Il motivo è molto semplice: al di là del costo, che è pari a 7,99 euro al mese, questa offerta può essere attivata da tutti.

È dunque valida sia nel caso di portabilità da qualsiasi operatore, sia nel caso di attivazione di un nuovo numero. Prevede un contributo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto della nuova SIM.

Nell’abbonamento mensile sono inclusi:

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati;

• 50 Giga di Internet.

Le tariffe operator attack di TIM

Anche TIM ha messo in piedi una serie di offerte di tipo operator attack, ovvero riservate soltanto ad alcune categorie di clienti.

La proposta di TIM si articola nel seguente modo:

• al costo di 7,99 euro al mese, troviamo TIM Wonder Two, che si rivolge ai clienti Coop Italia e a quelli Tiscali, e comprende 50 Giga di traffico e le chiamate illimitate;

• allo stesso costo, di 7,99 euro al mese, è disponibile, ma solo per i clienti Iliad e PosteMobile, l’offerta TIM Wonder One, che include le chiamate illimitate e 70 Giga di Internet.

I clienti che provengono da ho. Mobile e Lyca Mobile Plus potranno invece attivare TIM Wonder, che ha costo di 9,99 euro al mese comprende 50 Giga di traffico e le chiamate illimitate.

Fastweb Mobile

Una garanzia tra le offerte economiche per la telefonia mobile che è possibile sottoscrivere online è rappresentata da Fastweb Mobile, tariffa disponibile al costo di 8,95 euro al mese.

La promozione comprende:

• chiamate illimitate;

• 100 SMS:

• 50 Giga di Internet.

Se si vuole risparmiare ancor di più sul costo di questa promozione, si consiglia di attivarla in concomitanza all’offerta Internet casa dell’operatore – Fastweb Casa – che ha in genere un costo singolo di 29,95 euro al mese. In questo modo si avrà diritto a uno sconto e per entrambe le proposte si pagheranno 34,90 euro al mese.