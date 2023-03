Le offerte telefonia mobile 2023 per i giovani

Ragazzi, adolescenti e giovani studenti e lavoratori sfruttano il loro smartphone per rimanere in contatto con i propri coetanei e per seguire online le proprie passioni. Utilizzano solitamente molti giga e hanno bisogno di piani tariffari flessibili ed economici.

Per rispondere alle loro esigenze, gli operatori telefonici hanno messo a punto diversi piani tariffari dedicati. Ci sono offerte per ragazzi con meno di 18 anni e piani pensati per chi ha fino a 30 anni. Se per i primi il focus è soprattutto sulla sicurezza, per i secondi la partita si gioca sui giga inclusi.

Scopri le offerte degli operatori per la clientela più giovane

Cosa includono le tariffe di telefonia mobile per i giovani

A eccezione di Iliad, tutti gli operatori di rete includono, all’interno della gamma delle proprie offerte telefoniche, uno o più piani tariffari rivolti alle fasce di clientela più giovani. Le offerte sono sottoscrivibili da persone con meno di 25 o di 30 anni, ma ci sono anche piani pensati per i ragazzi e gli adolescenti.

La struttura di queste offerte è pensata per riuscire a soddisfare le esigenze specifiche dei più giovani, che comunicano spesso tramite social network e servizi di messaggistica istantanea. Il pacchetto di traffico dati incluso in questi piani arriva fino a 200 GB, sufficienti per riuscire a rimanere connessi fuori casa senza rischiare di esaurire i giga anche se si ascolta la musica o si guardano video in streaming.

Attiva un piano tariffario per under 30

Confronta le offerte degli operatori e trova il piano più conveniente

Mettere a confronto le caratteristiche dei piani tariffari degli operatori è la soluzione migliore per riuscire a trovare le tariffe di telefonia mobile più convenienti.

Il limite di età stabilito dai diversi operatori telefonici è sicuramente il primo fattore da considerare, ma non è l’unico. Analizzando i piani si può facilmente individuare quello che offre più giga al minor prezzo, oppure quello che permette di accedere a servizi aggiuntivi di cui si ha bisogno.

Quando si valuta l’attivazione di un piano tariffario per i giovani è fondamentale definire le proprie priorità: c’è chi è alla ricerca di un’offerta che sia prima di tutto economica e c’è chi vuole un piano ricco di servizi e di contenuti. Per chi rientra nella prima categoria potrebbe essere utile estendere la ricerca e considerare anche le offerte degli operatori low cost, non indirizzate espressamente ai più giovani, ma sottoscrivibili da tutti.

Trova la soluzione che soddisfa meglio i tuoi bisogni

Quali sono le migliori tariffe per giovani del 2023

TIM

Con TIM Young, TIM offre ai suoi clienti under 25 un piano tariffario completo e conveniente. L’offerta ha un prezzo mensile di 9,99 euro e include 100 GB da poter usare anche sulla rete 5G, minuti e SMS illimitati. Dei 100 giga disponibili, 20 sono utilizzabili all’estero, all’interno dei confini dell’UE. Chi attiva l’offerta tramite il sito internet dell’operatore può beneficiare del primo mese gratuito.

Per chi ha meno di 18 anni è disponibile il piano TIM Junior. A 7,99 euro al mese (4,99 euro e con giga illimitati per chi ha TIM Unica), offre 10 GB, minuti illimitati verso due numeri TIM, 200 minuti e 200 SMS gratuiti al mese verso tutti, giochi gratuiti con TIM I Love Games e il servizio TIM navigazione sicura. Con 99 centesimi in più al mese è possibile raddoppiare i giga mensili dell’offerta.

Esiste anche la possibilità di sottoscrivere il piano TIM Junior Pack e, pagando 69 euro, avere per 12 mesi tutti i contenuti del piano TIM Junior.

Vodafone

Vodafone propone due diversi piani tariffari per la sua clientela più giovane:

RED MAX Under 16 ;

; RED MAX Under 25.

Entrambi i piani tariffari hanno un costo mensile di 9,99 euro e includono 100 GB di traffico dati, SMS e minuti illimitati. Anche se all’apparenza i piani tariffari sembrano identici, ci sono alcune differenze che è importante conoscere. RED MAX Under 16 può essere attivato solo in negozio ed è scontato a 6,99 euro al mese per chi è cliente Vodafone su rete fissa. RED MAX Under 25, invece, richiede il pagamento di un costo di attivazione di 6,99 euro.

Inoltre, attivando uno dei due piani tariffari e usufruendo del servizio SmartPay che prevede l’addebito automatico dei costi telefonici su conto corrente o carta di credito, si accede gratuitamente al Vodafone Club che mette a disposizione 10 GB in più ogni mese, oltre a vantaggi riservati agli iscritti.

WindTre

WindTre propone due diversi piani tariffari per i suoi clienti under 30:

Young 5G , con minuti e SMS illimitati e 100 GB di traffico dati al mese;

, con minuti e SMS illimitati e 100 GB di traffico dati al mese; Young 5G+, con 200 GB, minuti e SMS senza limiti.

Il piano Young 5G è il più economico e costa 9,99 euro al mese. Chi vuole avere il doppio dei giga può attivare Young 5G+, pagando 3 euro in più al mese. Tutti e due i piani permettono di navigare alla massima velocità e prevedono il blocco dei servizi a sovrapprezzo.

Sono disponibili anche tre offerte pensate per bambini e ragazzi: