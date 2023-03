Le offerte telefonia mobile con la copertura migliore

Scegliere un’offerta mobile con una buona copertura telefonica vuol dire poter contare su un segnale stabile e capace di supportare le comunicazioni vocali e la navigazione internet senza interruzioni o rallentamenti.

Gli operatori di rete italiani garantiscono tutti una buona copertura, con percentuali che superano il 90% del territorio italiano. Nonostante ciò, può capitare che in alcune zone il segnale sia più debole, a causa del fatto che ci si trovi lontani dai ripetitori oppure che ci sia traffico sulla rete.

Prima di sottoscrivere un’offerta mobile è consigliabile verificare la copertura offerta dall’operatore telefonico nelle zone in cui si vive e che si frequentano di più, in modo da avere la certezza di poter sfruttare senza problemi i contenuti del proprio piano tariffario.

Come valutare la copertura telefonica degli operatori italiani

Il traffico internet, gli SMS e il traffico voce generato in Italia viaggiano sulla rete mobile messa a disposizione dai quattro operatori di rete italiani: Iliad, TIM, Vodafone e WindTre.

Oltre che dagli operatori che ne detengono la proprietà, queste reti vengono utilizzate anche dagli operatori virtuali che vi si appoggiano per riuscire a fornire il proprio servizio alla clientela. Se si è interessati a un’offerta in particolare, dunque, per valutare la copertura telefonica è necessario risalire alla rete a cui si fa riferimento.

Per verificare qual è la copertura si possono consultare delle mappe online che mostrano, per ciascun operatore, le zone raggiunte dal segnale e quelle scoperte. Queste mappe sono disponibili sia sui siti internet degli operatori sia su siti internet di società indipendenti, come Opensignal.

Quali sono le compagnie che offrono la migliore copertura

Secondo il Mobile Network Experience Report elaborato da Opensignal, il miglior operatore per disponibilità della rete 4G è Iliad. Seguono in classifica WindTre, Vodafone e TIM.

Opensignal nel suo report ha valutato anche altri parametri legati alla copertura, ottenendo risultati diversi. Se, oltre alla disponibilità della rete 4G, si tiene conto anche dell’esperienza offerta dalla copertura, infatti, è Vodafone a piazzarsi al primo posto. A seguire ci sono WindTre e TIM a pari merito e, infine, Iliad.

La rilevazione di Opensignal si è occupata anche di valutare la disponibilità e la reach del segnale 5G. In questo caso il miglior operatore è risultato WindTre, seguito da Iliad, Vodafone e TIM.

Questi dati sono stati rilevati tra luglio e settembre 2022 e si riferiscono all’intero territorio nazionale. Quando si sta considerando la sottoscrizione di un piano tariffario bisogna considerare che possono esserci differenze nella copertura di rete garantita dagli operatori in diverse zone d’Italia ed è importante controllare la copertura al proprio indirizzo per non incorrere in brutte sorprese.

Chi vive in un centro abitato può contare in genere su un’ottima copertura telefonica per tutti gli operatori di rete italiani. Inoltre, in diverse città italiane inizia a essere disponibile anche la rete 5G, ampliando così il ventaglio di offerte da poter considerare. Il discorso è diverso per chi vive in zone più isolate o rurali, che dovrà valutare attentamente quali sono gli operatori che coprono la zona in cui ci si sposta.

Una volta individuata la rete o le reti sulle quali si può fare affidamento, si può passare a confrontare la convenienza delle diverse offerte proposte dagli operatori.

A eccezione di Iliad, che è l’unico operatore a utilizzare la propria rete in esclusiva, gli altri operatori condividono la propria rete con più operatori virtuali. Chi può contare sulla copertura della rete mobile TIM, ad esempio, può prendere in considerazione le offerte di Kena Mobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e Tiscali Mobile. Chi è raggiunto dalla rete mobile Vodafone può valutare le tariffe di ho. Mobile. PosteMobile, Rabona Mobile e LycaMobile, mentre chi è raggiunto dal segnale telefonico WindTre può prendere in considerazione anche le offerte di Spusu Mobile e Very Mobile.

Dopo aver verificato quali sono i migliori operatori da tenere presenti, con l’aiuto del comparatore di SOStariffe.it si può procede con un’analisi dettagliata dei piani tariffati da poter sottoscrivere. Mettendo a confronto più tariffe si può individuare quella che risponde meglio alle proprie necessità, quella più economica oppure quella che offre più minuti o più giga al miglior prezzo.