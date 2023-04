Le offerte telefonia mobile per la navigazione Internet da internet key

La internet key è una delle soluzioni più flessibili a disposizione di coloro che vogliono navigare in mobilità senza doversi appoggiare su una rete esterna.

Gli operatori telefonici hanno messo a punto varie offerte, pensate per soddisfare le esigenze sia di chi ha bisogno di usare solo saltuariamente un collegamento a internet di questo tipo sia per chi vuole avere un accesso regolare alla rete internet tramite chiavetta.

Quali sono i vantaggi di una connessione tramite internet key

Navigare tramite una internet key è molto conveniente in tutti i casi in cui non si vuole o non si può collegarsi a una rete Wi-Fi oppure a una rete mobile condivisa tramite funzione hotspot.

Le offerte degli operatori di telefonia mobile permettono di avere una connessione veloce e stabile, garantendo un accesso alla rete 4G. La velocità di navigazione effettiva dipenderà poi dalla copertura del segnale in zona e dal traffico di rete.

Praticità e flessibilità sono i punti di forza delle offerte che permettono di navigare attraverso una internet key. Per riuscire a collegare un computer alla rete internet bastano infatti pochi secondi: è sufficiente inserire la chiavetta in una porta USB e, grazie alla presenza di una SIM che si trova all’interno della internet key, il computer sarà subito in grado di connettersi alla rete. Le chiavette sono di tipo plug and play e ciò vuol dire che si potrà navigare senza che ci sia il bisogno di procedere a complesse e lunghe configurazioni.

Come scegliere l’offerta giusta per te

Mettere a confronto le offerte internet mobile dei diversi operatori telefonici è il modo migliore per riuscire a individuare la soluzione perfetta per le proprie esigenze.

A seconda che si abbia bisogno di una connessione a internet da usare con regolarità oppure che si debba soddisfare solo un bisogno temporaneo si possono prendere in considerazione le offerte in abbonamento e per SIM ricaricabili oppure i piani che includono un pacchetto di dati da poter utilizzare entro un certo periodo di tempo.

Analizzando le offerte degli operatori di telefonia è possibile verificare non solo la convenienza economica del canone mensile, ma anche altri aspetti dell’offerta come la presenza di un costo di attivazione, la possibilità di ricevere la internet key gratis o a pagamento e la presenza di eventuali offerte speciali riservate ad alcune categorie di clienti, come i più giovani o chi ha attivato un’offerta di rete fissa con lo stesso operatore.

Le migliori proposte degli operatori di telefonia mobile

Iliad

Con Iliad è possibile navigare tramite internet key grazie al piano tariffario Dati 300. L’offerta mette a disposizione 300 GB di dati al mese al costo di 13.99 euro. Al canone va aggiunto poi un costo di attivazione di 9,99 euro una tantum.

TIM

TIM offre diverse possibilità di scelta e mette a disposizione dei propri clienti sia piani tariffari mensili sia pacchetti di giga da poter consumare nell’arco di un periodo di tempo di sei mesi o di un anno.

Le soluzioni TIM per navigare da internet key sono:

TIM Giga Power 50 , che offre 50 GB al mese al costo di 9,99 euro;

, che offre 50 GB al mese al costo di 9,99 euro; TIM Giga Power 100 , con 100 GB a 14,99 euro al mese;

, con 100 GB a 14,99 euro al mese; TIM Giga Power Famiglia , riservata a chi ha una connessione di rete fissa TIM, offre giga illimitati a 5,99 euro al mese;

, riservata a chi ha una connessione di rete fissa TIM, offre giga illimitati a 5,99 euro al mese; TIM Giga Power 500 , riservata agli under 25, offre 500 GB da utilizzare nell’arco di un anno al costo di 79,99 euro;

, riservata agli under 25, offre 500 GB da utilizzare nell’arco di un anno al costo di 79,99 euro; Internet 100 GB , include un pacchetto di 100 GB da poter utilizzare liberamente entro sei mesi e ha un costo di 49,99 euro;

, include un pacchetto di 100 GB da poter utilizzare liberamente entro sei mesi e ha un costo di 49,99 euro; Internet 20 GB, include 200 GB di traffico dati da poter usare nell’arco di un anno e costa 99,99 euro.

Vodafone

Vodafone permette di scegliere tra piani ricaricabili e in abbonamento e mette a disposizione fino a 100 GB al mese:

Giga Speed è il piano ricaricabile che mette a disposizione 20 GB al mese a 9,99 euro oppure 50 GB al mese a 13,99 euro;

è il piano ricaricabile che mette a disposizione 20 GB al mese a 9,99 euro oppure 50 GB al mese a 13,99 euro; Giga Speed Plus è la versione in abbonamento ed è disponibile un piano da 50 GB al costo di 11,99 euro oppure il piano da 100 GB a 19,99 euro.

Per tutti i piani tariffari è previsto un costo di attivazione di 5 euro.

WindTre

WindTre ha elaborato quattro diverse offerte, distinte in piani ricaricabili e pacchetti di durata trimestrale: