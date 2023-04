Le opzioni per una connessione Internet sicura e affidabile a casa

Nella scelta della connessione internet da usare in casa, sicurezza e affidabilità sono tra i parametri più importanti da prendere in considerazione. Per ottenere questi risultati è necessario, da un lato, riuscire a scegliere la tecnologia di connessione e l’offerta telefonica che garantiscono i migliori risultati e, dall’altro lato, adottare dei comportamenti che permettono di navigare in modo sicuro per tutti i membri della famiglia.

Trova la connessione internet giusta per la tua casa

A cosa fare attenzione per valutare la stabilità della rete

Una rete internet stabile permette di navigare in modo fluido anche quando si consumano molti dati come accade, ad esempio, durante lo streaming audio e video o quando si partecipa a una videoconferenza.

Se si ha bisogno di una rete stabile e che garantisce una connessione a internet affidabile è preferibile puntare sulle più moderne tecnologie di connessione. Le connessioni in fibra pura, fibra misto rame o fibra misto radio riescono a offrire ottime prestazioni di connessione in gran parte del territorio italiano, garantendo una bassa latenza e velocità di navigazione elevate.

Quando si valuta che tipo di connessione attivare è importante tener conto non solo delle tecnologie disponibili presso il proprio indirizzo, ma anche di quanti dispositivi saranno connessi alla rete e che tipo di utilizzo si fa di internet. Maggiore è il numero di dispositivi che hanno bisogno di una connessione, maggiore sarà il bisogno di avere una connessione internet stabile e veloce.

Per aumentare la stabilità del segnale internet può essere utile anche installare un amplificatore del segnale Wi-Fi. Una soluzione di questo genere è ideale nelle abitazioni di grandi dimensioni o che si sviluppano su più piani, se si vuole avere la certezza che il segnale internet raggiunga tutte le stanze della casa e che, indipendentemente da dove ci si trova, si possa navigare al meglio.

Metti a confronto le offerte degli operatori e scegli quella perfetta per te

Come aumentare la sicurezza della propria connessione internet

Anche il modo con cui si gestisce la connessione internet e si utilizzano i dispositivi ha una certa influenza sulla sicurezza e sull’affidabilità della rete. Scegliere il protocollo di sicurezza più adatto alla propria realtà, modificare le password di default di accesso al modem e utilizzare un buon firewall sono tutti sistemi che rendono la connessione più sicura per tutta la famiglia.

Anche configurare correttamente i dispositivi connessi alla rete permette di sfruttarne al meglio le potenzialità e di avere una navigazione di qualità.

Per aumentare la sicurezza e l’affidabilità della rete domestica alcuni operatori telefonici offrono un servizio apposito. Tra le funzionalità tipiche c’è la protezione verso virus informatici, tentativi di furti di dati e siti web dannosi, ad esempio. Spesso viene offerto anche un apposito servizio pensato per proteggere bambini e ragazzi: in questo caso attraverso le opzioni di parental control i genitori hanno la possibilità di impedire la navigazione verso certe categorie di siti internet, impostare degli orari di accesso a internet o dei limiti massimi di utilizzo.

Valuta l’affidabilità e la sicurezza delle proposte di più operatori di telefonia

Confronta le offerte degli operatori per scegliere la soluzione migliore

Se l’obiettivo è quello di avere una connessione veloce, affidabile e sicura, mettere a confronto le proposte di diversi operatori telefonici è la cosa migliore da fare. SOStariffe.it, ad esempio, semplifica la ricerca dell’offerta telefonica più adatta alle proprie esigenze.

Oltre a poter verificare la copertura di ciascun operatore e avere un’indicazione precisa relativamente alle offerte attivabili presso la propria abitazione, fornisce un comparatore di tariffe telefoniche che è di grande aiuto nel valutare la soluzione tariffaria più adatta per la propria famiglia.

Grazie all’analisi incrociata delle proposte di diversi operatori ci si può fare un’idea della convenienza economica delle diverse tariffe e valutare i servizi inclusi.