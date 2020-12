Le parole più cercate su Google nel 2020: dal Covid alle elezioni Usa

Secondo Google, la parola più cercata in Italia durante il 2020 è stata Coronavirus. A dirlo è l’analisi “Un anno di Ricerche” che, come ogni anno, scatta una fotografia di quelle che sono state le parole ricercate più volte attraverso il motore di ricerca di Mountain View. Tra i temi di maggiore interesse, oltre alla pandemia, le elezioni USA e personaggi di spicco.

Come è facile immaginare, l’anno che sta per chiudersi è stato segnato dall’evoluzione della pandemia da Covid-19 che ha colpito l’intero pianeta. Ciò emerge in maniera distinta dallo studio del motore di ricerca di Mountain View. Ad essa, si aggiungono altri argomenti fortemente correlati, come la didattica a distanza, i provvedimenti legislativi e altre informazioni che si sono rivelate utili durante lo stringente lockdown che ha coinvolto l’intero territorio nella prima parte dell’anno. A ciò si aggiungono poi eventi di rilevanza mediatica mondiale, la scomparsa di alcuni personaggi famosi e qualche argomento più leggero a carattere nazionale, come il Festival di Sanremo.

Parole più cercate su Google nel 2020, un anno di ricerche sulla pandemia

Come anticipato, la parola più cercata in Italia nel 2020 è stata Coronavirus, sia nella categoria “Parole” che in “Cosa significa?”; a questa si associano poi altri termini come nuovo Dpcm, amuchina, congiunti, Classroom e Weschool (entrambi legati alle lezioni che gli studenti hanno seguito da casa). A queste si aggiungono, poi, contagi e Protezione Civile, per la gestione dell’emergenza.

Ricerche su Google nel 2020, le parole più gettonate del “come fare?”

Su tutte, la prima è “Pane in casa”, argomento di discussione che è andato per la maggiore soprattutto durante la prima parte del 2020. Nella stessa categoria, poi, compaiono Mascherine antivirus, amuchina e tampone. Posto d’onore per Lievito di birra, introvabile durante i mesi del lockdown.

Ricerche su Google nel 2020, i personaggi famosi e gli addii del mondo dello sport e dello spettacolo

Per gli addii, i nomi più in alto in classifica sono quelli di Maradona, Kobe Bryant e Gigi Proietti, seguiti da Ennio Morricone ed Ezio Bosso. A loro si aggiungono anche Sean Connery, Jole Santelli e George Floyd la cui scomparsa ha fatto da traino, insieme ad altri tristi eventi, al movimento “Black Lives Matter” presente tra i “Cosa significa”.

Tra i personaggi di spicco, invece, Alex Zanardi, Silvia Romano e i protagonisti della sfida presidenziale USA Donald Trump e Joe Biden. Questi ultimi sono stati protagonisti anche tra gli eventi, al secondo posto grazie alle recenti elezioni che si sono tenute nel mese di Novembre.

Google 2020, gli eventi più ricercati

Prima chiave di ricerca, in fatto di eventi, è stata “Campionato Serie A”, legato anche in questo caso alle interruzioni dovuto alla pandemia in atto. A seguire, spuntano ancora una volta le elezioni USA, il Festival di Sanremo e gli altri due eventi calcistici più seguiti dell’anno, Champions League ed Europa League.