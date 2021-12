Le promozioni telefonia mobile di Natale 2021

Il Natale è un momento in cui si fa quello che non si faceva da tempo, come mandare un messaggio a persone care, che non si sentono da tanto tempo. O, per i più temerari e amanti della tradizione, fare anche una chiamata.

In vista delle feste in arrivo, si potrebbe cogliere al volo l’occasione per attivare una nuova promozione per la telefonia mobile, puntando sulle tante offerte di tipo all inclusive disponibili oggi.

Vediamo di seguito quali sono quelle più vantaggiose che si consiglia di sottoscrivere direttamente online.

Confronta le migliori offerte telefonia mobile di Natale 2021

Come valutare una nuova promozione per la telefonia mobile

Il mondo delle offerte mobile è molto cambiato nel corso degli ultimi anni: le promozioni a consumo sono praticamente sparite e sono state sostituite da tariffe di tipo all inclusive, con le quali avere accesso a un bundle di minuti, messaggi e dati.

Come si fa a trovare la promozione che si adatta meglio alle proprie necessità? Valutando alcuni parametri, quali:

se si vuole attivare un nuovo numero o effettuare la portabilità , mantenendo il vecchio numero con un altro operatore;

il costo che si vorrebbe spendere ogni mese;

i servizi ai quali non si può assolutamente rinunciare: oggi è molto più semplice che si voglia una promozione con il maggior numero di Giga possibili, al miglior prezzo di mercato.

Un buon consiglio per riuscire a trovare la promozione più giusta per i propri bisogni può essere l’utilizzo di un comparatore di offerte mobile, come quello disponibile su SOStariffe.it (gratuito e di facile utilizzo).

Di seguito saranno elencate alcune delle promozioni più convenienti, che sono tutte di tipo all inclusive, da sottoscrivere direttamente online in vista del Natale 2021.

Risparmia con una nuova promozione mobile di tipo all inclusive

Offerte mobile a meno di 7 euro al mese

Ci sono alcuni operatori che propongono offerte a meno di 7 euro al mese: in particolare, si tratta di quelli di tipo virtuale (MVNO), che molto spesso prevedono delle promozioni di tipo operator attack, ovvero riservate soltanto ai clienti di determinati operatori.

Un esempio è la promozione di ho. mobile, operatore virtuale di Vodafone, che ha un costo di 6,99 euro al mese, è destinata ai nuovi numeri e comprende:

chiamate illimitate;

minuti illimitati;

50 Giga di traffico.

Si dovrà anche sostenere un costo una tantum di 9,99 euro, dei quali 99 centesimi sono per il costo della nuova SIM e 9 euro per il contributo di attivazione. La stessa identica promozione potrà anche essere attivata, in portabilità e al costo di 5,99 euro al mese, dai clienti che effettuano il passaggio da Fastweb, Iliad, PosteMobile e altri MVNO.

Una promozione mobile valida per tutti, disponibile al costo di 5,98 euro al mese, è quella proposta dall’operatore virtuale austriaco Spusu, chiamata Spusu 50, nella quale sono inclusi:

2000 minuti;

500 SMS;

50 Giga di traffico + 100 Giga di riserva.

In questo caso l’attivazione sarà a costo zero, mentre saranno previsti 9,90 euro per la nuova SIM.

Tiscali propone un’offerta mobile – chiamata Smart 70 Top – disponibile al costo 6,99 euro al mese e nella quale sono inclusi:

chiamate illimitate;

minuti illimitati;

70 Giga di traffico.

Potrà essere sottoscritta dai clienti che passano dagli operatori WINDTRE, Iliad, Vodafone (e altri) al costo di 10 euro una tantum per la nuova SIM, mentre il contributo di attivazione è gratuito.

Sempre per i nuovi numeri, Very Mobile, che è l’operatore virtuale di WINDTRE, propone un’offerta al costo di 5,99 euro al mese, più 1,99 euro per il contributo di attivazione, che comprende:

chiamate illimitate;

minuti illimitati;

100 Giga di traffico.

Cambia operatore di telefonia mobile a Natale

Offerte Iliad: convenienza e trasparenza

Iliad propone alcune delle tariffe più interessanti tra tutte quelle disponibili in circolazione, in quanto prevedono non solo un ottimo rapporto tra i servizi inclusi e i costi da sostenere, ma possono essere sottoscritte da tutti (sia dai nuovi numeri, sia in portabilità, mantenendo il vecchio numero di telefono).

Si tratta, nello specifico:

d i Iliad Giga 120 , la quale ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende minuti e messaggi senza limiti, anche in roaming in Ue, 120 Giga di Internet e 6 Giga extra in roaming, in Ue;

di Iliad Giga 80, la quale ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende minuti e messaggi senza limiti, anche in roaming in Ue, 80 Giga di Internet e 5 Giga extra in roaming, in Ue.

In entrambi i casi, si dovrà pagare un costo di 9,99 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM, mentre il contributo di attivazione è gratuito.