Le Smart TV Sony Bravia sono in offerta: prezzi da non perdere

Nel mercato delle Smart TV Sony ha parecchio da dire un po’ in tutte le fasce, anche se chiaramente per avere il meglio bisogna rivolgersi alla fascia più alta. O, quanto meno, a quella medio-alta. Inutile dire che i modelli di Smart TV OLED sono da preferire per vedere film e serie TV, ma è ormai noto a tutti che hanno un prezzo superiore.

Se scegliamo di affidarci ad un buon marchio, come appunto Sony, possiamo anche accontentarci di una TV in tecnologia LCD perché, come ci garantisce il marchio, sarà una ottima TV LCD e buona parte dei “difetti" di questa tecnologia saranno superati dalla cura costruttiva del produttore. Così, da anni, tra i migliori Smart TV LCD sul mercato ci sono proprio i modelli di Sony che, però, non sono economici quanto prodotti meno pregiati. Chi cerca il massimo risparmio potrà rivolgersi a marchi come Hisense o Xiaomi, mentre chi è disposto a spendere di più sceglierà Samsung, LG o proprio Sony. Il nostro consiglio? Approfittare delle offerte in corso su Amazon, che ci permettono di risparmiare un bel po’ su alcuni modelli delle serie Bravia X80JP e Bravia X85JP.

Sony X80JP e X85JP: caratteristiche tecniche

Le due serie Sony Bravia X80JP e X85JP di Sony sono entrambe molto recenti, risalgono infatti al 2021, e sono anche molto simili, tanto che bisogna fare attenzione ai codici in fase d’acquisto per essere sicuri di cosa si sta comprando. Per farla molto breve: la serie X85JP costa di più della X80JP perché ha un refresh rate che arriva a 120 Hz, mentre l’altra si ferma a 60 Hz.

Questa differenza è assolutamente irrilevante per la maggior parte degli utenti, perché oggi i 120 Hz servono solo per i videogiochi e solo se giochiamo con una console di ultima generazione, come PlayStation 5 o XBox Series X.

Per il resto, a parte minuscole differenze a livello di design, le due serie sono equivalenti. Parliamo infatti di Smart TV 4K con pannelli LCD “full array“, quindi con illuminazione diretta posteriore e non dal basso o dai lati della TV.

Tutti i modelli sono dotati del processore 4K HDR X1 di Sony, che gestisce anche la tecnologia 4K X-Reality Pro che effettua l’upscaling da Full HD a 4K in modo ottimale. C’è poi l’algoritmo Triluminos Pro, che agendo su saturazione, tonalità e luminosità migliora le sfumature, e c’è un HDR molto raffinato, il Dolby Vision e la tecnologia Motion Flow per evitare il famoso “effetto fantasma" nelle immagini in veloce movimento.

Dal punto di vista audio, invece, c’è la compatibilità Dolby Atmos e due speaker da 10 watt ciascuno (si consiglia soundbar, come al solito coi sottilissimi TV moderni).

Interessantissima la parte smart, perché si basa su Google TV, interfaccia avanzata di Android TV, e perché c’è la Chromecast built in che ci permette di proiettare lo schermo dello smartphone sulla grande TV. Decine le app disponibili e c’è sia la compatibilità con Google Assistant che con Amazon Alexa e persino con Apple Homekit.

Sony X80JP e X85JP: L’offerta Amazon

Come è facile capire, quindi, le Sony Bravia Sony X80JP e X85JP sono Smart TV moderne alle quali non manca nulla per soddisfare le esigenze dell’utente medio, che non ha le conoscenze sufficienti a configurare finemente tutti i parametri e cerca una TV facile da usare, che si accende, funziona e “si vede bene subito“.

Con la dovuta premessa dei 120 Hz, che a qualcuno potrebbero far comodo ma si pagano in più, questi sono i prezzi in offerta di quattro ottime Smart TV Bravia da 43, 50 e 55 pollici in sconto su Amazon.

Sony BRAVIA KD-43X80JP Smart TV 43 Pollici

Sony BRAVIA KD-50X85JP – Smart TV 50 pollici – 120 Hz

Sony BRAVIA KD-55X80JP – Smart TV 55 pollici

Sony BRAVIA KD-55X85JP – Smart TV 55 pollici – 120 Hz