Le terrificanti avventure di Sabrina: arriva la quarta stagione

Il 31 dicembre arriverà su Netflix la quarta stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina. Questa sarà l’ultima occasione per godersi Kiernan Shipka nei panni della giovane strega. Infatti, la piattaforma di streaming aveva annunciato la cancellazione della serie l’8 luglio 2020, annunciando che la quarta sarebbe stata anche la stagione conclusiva.

La figura di Sabrina Spellman è ispirata alla serie di fumetti “Sabrina, vita da strega” scritta da Nev Scovell. Lei è la figlia di una umana e di uno stregone e viene cresciuta dalle sue zie, da cui impara anche a gestire i suoi poteri. Da questo personaggio sono nate altre serie tv, tra cui lo show cult del 1996 dove la protagonista è interpretata da Melissa Joan Hart. Lo showrunner de Le terrificanti avventure di Sabrina è Robert Aguirre-Sacasa che ha lavorato anche a Riverdale, infatti le due serie hanno diversi punti in comune. La serie di Netflix ha caratteri più horror e dark rispetto allo show degli anni Novanta e ora si prepara ad un epilogo davvero mozzafiato.

Come finisce le Terrificanti avventure di Sabrina 3

Prima di guardare la nuova stagione, facciamo un breve riepilogo di ciò che è successo finora. Il terzo capitolo è molto complesso e articolato e il consiglio è quello di riguardare almeno l’ultima puntata prima di immergersi nella stagione conclusiva.

Sabrina è tratta in inganno da Caliban che la rinchiude in una prigione di pietra. Il ragazzo vuole conquistare la Terra e trasformarla nel decimo girone dell’Inferno. Fortunatamente Caliban viene sconfitto dai Pagani. A questo punto, l’Arcangelo Gabriele ne approfitta per conquistare l’Inferno.

L’ultima puntata è ambientata 10 anni dopo questi eventi. Qui la Sabrina del futuro libera la vera Sabrina e le spiega come salvare finalmente il Pianeta Terra. Dopo essere tornata indietro e aver recuperato i Regalia Profana, Sabrina scopre che tutte le persone che ama sono morte, tranne Ambrose.

A quel punto, grazie al cugino la mezza strega cerca una volta per tutte di sconfiggere i Pagani e sventare l’apocalisse. Dopo aver concluso la missione deve però tornare nel nono girone, in questo modo permetterà a tutte le Sabrina che arriveranno dopo di lei di salvare la Terra in una sorta di loop temporale. Tuttavia, le due trovano un altro sistema: vivere entrambe ma in due mondi diversi. La loro co-esistenza però potrebbe creare enormi danni a Greendale e al mondo intero. Ed è proprio da questa possibilità che si avvia la stagione conclusiva.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4: cosa potrebbe succedere

Uno dei temi principali della nuova stagione della serie in streaming potrebbe essere proprio il paradosso temporale creato dalle due Sabrina. Un altro mistero è quello legato alla creatura contenuta nell’uovo del Lago di Loch Ness. Sarà un’entità malvagia e catastrofica o avrà un altro ruolo nella trama?

Ma ci sono anche i risvolti sentimentali che da sempre caratterizzano la serie tv: Sabrina e Nicholas riusciranno a ritrovarsi e costruire un futuro. E quale ruolo avrà Harvey in tutto ciò? Inoltre, anche il rapporto tra Ambrose e Prudence ha bisogno di chiarezza. Insomma, nella stagione conclusiva molti nodi verranno al pettine, si tratta quindi di un capitolo fondamentale per comprendere pienamente una trama tanto complessa.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4 sarà disponibile su Netflix a partire dalle ore 9:00 del 31 dicembre 2020.