LEGO Technic, i set più desiderati mai così convenienti: sono da comprare subito

Nell’ormai immenso catalogo LEGO, sono tra i set che maggiormente stimolano la fantasia (e il desiderio di acquisto) degli appassionati di mattoncini di plastica danesi. Anche quelli più avanti con l’età. Definirli dei semplici giocattoli, infatti, è estremamente riduttivo. I set LEGO Technic sono dei piccoli capolavori di ingegneria e design, veri e propri pezzi da collezione

Ne sono un esempio le varie riproduzioni di supercar da corsa (come la Lamborghini Sian o il Land Rover Defender), mezzi da lavoro (come l’elicottero per missioni di salvataggio Airbus H175 o il Bulldozer Cat D11) e molto altro ancora. Questi set sono caratterizzati da design curato nei minimi dettagli e da componenti meccaniche funzionanti. Insomma, veri e propri oggetti del desiderio per i collezionisti più sfegatati. E grazie alle offerte della settimana del Black Friday di Amazon, realizzare questi desideri è oggi più economico che mai.

LEGO Technic Land Rover Defender: caratteristiche, sconto e prezzo

Gli amanti dell’iconico fuoristrada britannico non potranno non amare il set LEGO Technic dedicato al Defender. Composto da oltre 2.500 pezzi, è caratterizzato dal design identico al veicolo originale, dai cerchi originali e da interni fedelissimi e ricchi di dettagli. Il cruscotto, in particolare, mette in mostra la dotazione del fuoristrada inglese come se fossimo al suo interno. Sotto il cofano, invece, è possibile vedere la riproduzione dettagliata del motore 6 cilindri Land Rover, oltre al cambio a 4 rapporti e alla trazione integrale con 3 differenziali.

Acquistandolo oggi sarà possibile risparmiare oltre 60 euro sul prezzo di listino. Lo sconto del 38% garantito dal colosso del commercio elettronico fa scendere il prezzo al minimo storico di 138,99 euro.

LEGO Technic Land Rover Defender

LEGO Technic elicottero Airbus H175: caratteristiche, sconto e prezzo

Tra gli ultimi set LEGO Technic a essere stati messi in commercio, l’Airbus H175 è la riproduzione fedele di uno degli elicotteri da salvataggio più utilizzati al mondo. I motori presenti all’interno della fusoliera permettono di automatizzare i movimenti delle pale anteriori e posteriori, del carrello di atterraggio e del verricello. Manualmente, invece, è possibile modificare il passo delle pale, aprire o chiudere lo sportello di accesso all’abitacolo e la porta scorrevole per i passeggeri.

Il LEGO Technic Airbus H175 è disponibile oggi con uno sconto del 23% che fa crollare il prezzo al minimo storico: costa solamente 162,00 euro, con un risparmio di quasi 50 euro rispetto al prezzo di listino.

Elicottero da salvataggio Airbus H175

LEGO Technic Lamborghini Sian: caratteristiche, sconto e prezzo

Tra i set LEGO Technic più accurati e desiderati, quello dedicato alla Lamborghini Sian dimostra il livello di maestria raggiunto dagli ingegneri, dai progettisti e dai designer del colosso danese dei giocattoli. Tutto è stato infatti progettato affinché il modello fosse quanto più simile al veicolo originale. E basta uno sguardo per accorgersi che l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto. La livrea è color verde lime come l’auto realizzata a Sant’Agata Bolognese, mentre sotto il cofano trova spazio l’iconico motore V12 (con pistoni mobili) del costruttore italiano. La macchina da corsa ha la trasmissione sequenziale a 8 rapporti, il cofano anteriore e quello posteriore apribili, i freni a disco, i cerchi dorati, sterzo e sospensioni perfettamente funzionanti.

Grazie agli sconti della settimana del Black Friday, il set LEGO Technic Lamborghini Sian è disponibile al prezzo più basso di sempre. Scontata del 23%, costa 347,99 euro.

LEGO Technic Lamborghini Sian