LEGO Technic, sconto incredibile sui modelli Ferrari e Lamborghini

Perfetti in ogni dettaglio, tanto da sembrare veri. Come sanno bene gli appassionati dei mattoncini LEGO, i modellini automobilistici realizzati dai designer e ingegneri del marchio danese hanno ben poco da invidiare a quelli di altri marchi specializzati in questo settore.

Ne sono un esempio la Lamborghini Sián FKP 37 e la Ferrari Daytona SP3, due set LEGO Technic tra le migliori offerte di oggi su Amazon. Nonostante siano in gran parte realizzati con gli stessi mattoncini che troviamo in set "normali", le due supercar LEGO sono perfettamente funzionanti. Dotate di scatola del cambio con differenziale, motori con pistoni mobili e altri dettagli estremamente curate, sono il sogno di ogni collezionista degno di rispetto.

LEGO Technic Lamborghini Sian: caratteristiche, sconto e prezzo Amazon

Realizzato in scala 1:8, il set LEGO Technic della Lamborghini Sián si compone di 3.700 mattoncini e permette di riprodurre in maniera fedele una delle supercar di maggior successo del produttore di Sant’Agata Bolognese. Caratterizzata da una sgargiante livrea color verde lime, la Lamborghini Sián di LEGO è dotata di trasmissione sequenziale a 8 rapporti, cofano anteriore e posteriore apribili, cerchi dorati e freni a disco con pinze rosse in bella vista.

Ma questo è appena l’inizio. Aprendo il cofano anteriore si avrà piena visione dell’iconico motore V12 Lamborghini con pistoni mobili. Insomma, una riproduzione curata sin nei minimi dettagli, come dimostrano anche lo sterzo funzionante, portiere a forbice apribili e sospensioni anteriori e posteriori funzionanti.

Un piccolo gioiello della tecnologia e della meccanica – sia nella versione "reale", sia nella riproduzione LEGO Technic – oggi disponibile su Amazon a uno dei prezzi più bassi di sempre. Merito dello sconto del 25% sul listino che fa scendere il prezzo a 337,49 euro (oltre 120 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore danese).

LEGO Technic Lamborghini Sián

LEGO Technic Ferrari Daytona offerta Amazon: caratteristiche e prezzo

Spostiamoci da Sant’Agata Bolognese a Maranello per un altro modellino esclusivo della serie LEGO Technic. La Ferrari Daytona SP3 (quarto esemplare della LEGO Technic Ultimate Car Concept dedicata alle supercar più lussuose) si compone di 3.778 mattoncini di plastica che permettono di realizzare un modellino perfetto sotto ogni punto di vista, meccanico, funzionale ed estetico.

Basta dare uno sguardo al posteriore per rendesi conto del lavoro fatto dai tecnici del produttore danese: le linee ricurve rendono omaggio alla vera Ferrari Daytona SP3, mentre i cerchi cromati regalano un tocco di eleganza in più. Sotto il cofano troviamo invece un motore V12 con pistoni mobili, collegato a un cambio sequenziale a 8 rapporti perfettamente funzionante.

Un modellino unico nel suo genere oggi disponibile su Amazon a un prezzo a dir poco imperdibile. Lo sconto del 10% sul listino permette di risparmiare diverse decine di euro: oggi la LEGO Technic Ferrari Daytona SP3 costa 404 euro.

LEGO Technic Ferrari Daytona