LEGO Technic, i set più desiderati al minimo storico: offerte imperdibili

Non più semplici giocattoli. O, per meglio dire, non solo semplici giocattoli. I set LEGO sono ormai veri e propri pezzi da collezione, con milioni di appassionati in tutto il mondo pronti a spendere centinaia di euro sui modellini più esclusivi.

I set LEGO Technic sono dei piccoli capolavori di ingegneria e design. Dotati di parti meccaniche perfettamente funzionanti e design curato sin nei minimi particolari, sono in grado di mettere alla prova le capacità anche degli appassionati di lunga data. Ne sono un esempio la McLaren di Formula 1 del 2022 e la Ferrari Daytona SP3. Realizzati in collaborazione con la scuderia britannica e con la Casa di Maranello, sono tra le offerte più interessanti di oggi su Amazon grazie a uno sconto top che fa scendere il prezzo al minimo storico.

LEGO Technic McLaren Formula 1 2022: caratteristiche, sconto e prezzo

Realizzato in collaborazione con i designer e gli ingegneri della scuderia di Formula 1 britannica, questo set LEGO Technic riproduce alla perfezione ogni dettaglio della monoposto che ha preso parte al mondiale 2022.

Composta da quasi 1.500 mattoncini di plastica, sotto il cofano nasconde le riproduzioni di componenti meccaniche come il motore a 6 cilindri Mercedes-Benz con pistoni mobili, sterzo funzionante, diffirenziale e sospensioni.

Come accennato, la LEGO Technic McLaren Formula 1 è tra le migliori offerte di oggi su Amazon grazie a uno sconto mai visto prima. Il modellino in mattoncini della monoposto britannica costa 146,79 euro, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo di listino.

LEGO Technic Ferrari Daytona SP3: caratteristiche, sconto e prezzo

Gli appassionati della Scuderia di Maranello non potranno non apprezzare la replica della Ferrari Daytona SP3, una delle ultime supercar a essere state progettate e realizzate dalla Casa del Cavallino rampante.

Perfetto in ogni dettaglio, è composto da quasi 4.000 mattoncini ed è il quarto modello di una serie di costruzioni LEGO supercar, chiamata LEGO Technic Ultimate Car Concept, una gamma di modelli da collezione ispirati alle auto più lussuose del mondo. E, ovviamente, la Ferrari Daytona SP3 non poteva mancare in questo elenco.

Se le portiere con apertura a farfalla stupiscono per la precisione dei movimenti, non sfuggono agli occhi degli appassionati più attenti la precisione e la cura con le quali sono stati realizzati il motore V12, il cambio sequenziale a 8 velocità con palette, il tetto rimovibile e gli ammortizzatori.

Acquistandola oggi su Amazon, sarà possibile risparmiare 100 euro sul prezzo consigliato. Merito dello sconto del 22% sul listino, con il prezzo che scende al minimo storico di 352,00 euro.

