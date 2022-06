LEGO, offerte imperdibili per gli amanti dei motori: sconto top su Amazon

Tutto, fuorché un semplice giocattolo. Come sanno benissimo gli appassionati dei mattoncini LEGO, i set progettati e realizzati dal celebre marchio danese sono molto di più che un passatempo o un gioco. Sono diventati veri oggetti per collezionisti, che permettono di coniugare la passione per i motori con quella dei mattoncini e delle costruzioni.

I set della linea Technic e Icons sono la plastica rappresentazione di questa tendenza. Pensati per gli adulti – ma molto apprezzati anche dai più piccoli, ovviamente – mettono alla prova le abilità costruttive anche del più abile dei costruttori. Il set LEGO Technic McLaren Formula 1, oggi tra le offerte top di Amazon, si compone ad esempio di quasi 1.500 pezzi e consente di ricostruire, in maniera molto accurata, la monoposto di F1 della scuderia britannica.

LEGO Technic McLaren Formula 1 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Gli appassionati di Formula 1 non potranno non apprezzare la cura per i dettagli che i progettisti LEGO hanno avuto nel realizzare il set Technic McLaren F1. Realizzata in collaborazione con i designer della mitica scuderia britannica, riproduce in maniera perfetta la monoposto che sta prendendo parte al mondiale F1 2022. Quasi 1.500 pezzi che permettono di ricostruire il motore V6 con pistoni mobili e realizzare un sistema sterzante perfettamente funzionante. Discorso analogo per sospensioni e differenziale che, oltre a mettere alla prova le abilità costruttive di ogni appassionato LEGO, consentiranno di avere tra le mani un modellino identico al bolide originale.

LEGO Technic McLaren Formula 1, replica della monoposto con pistoni mobili e sterzo funzionante

Capire perché il set LEGO Technic monoposto McLaren Formula 1 sia tra le offerte top di oggi su Amazon non è affatto complicato. Il modellino replica è infatti scontato del 20% sul costo di listino, con il prezzo che crolla così al valore più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Il LEGO McLaren F1 costa 143,99 euro, con un risparmio di oltre 40 euro rispetto al prezzo consigliato dalla casa danese.

LEGO Icons Vespa in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Un altro dei punti forti del catalogo LEGO 2022 è la riproduzione – sempre in scala, ovviamente – di una delle icone dell’Italia degli Anni ’60. Si tratta di una Vespa 125 color blu pastello con tanto di targa d’epoca, ruota di scorta e cesto porta oggetti posteriore. Un vero e proprio pezzo da collezione, composto da oltre 1.100 mattoncini di plastica, realizzato in collaborazione con designer i designer Piaggio per celebrare nel migliore dei modi il 75esimo compleanno della due ruote italiana.

LEGO Icons Vespa 125 color blu pastello, set da collezione

Lanciato sul mercato in occasione delle festività natalizie 2021, la Vespa 125 di LEGO Icons è ora disponibile su Amazon al minimo storico grazie a una delle offerte top di oggi. Merito dello sconto del 20% sul listino che fa scendere sensibilmente il prezzo. La Vespa LEGO costa 79,99 euro, con un ribasso di 20 euro rispetto al prezzo originario. Insomma, un’offerta da non farsi assolutamente scappare se la Vespa (e i mattoncini dell’azienda danese) è la vostra grande passione.