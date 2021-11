LEGO Technic, i set più desiderati in offerta su Amazon

Nella miriade di offerte Amazon per il Black Friday 2021 era impossibili non notarli. D’altronde, da oltre una decina d’anni a questa parte sono tornati sulla cresta dell’onda e non hanno alcuna intenzione di abbandonarla. Stiamo parlando dei set LEGO, i famosi mattoncini in plastica creati a Billund (Danimarca) con i quali è oggi possibile costruire praticamente di tutto, dai monumenti più famosi sino ad automobili e mezzi effettivamente funzionanti.

Rientrano in quest’ultima categoria i set “Technic" che, come lascia intendere anche il nome, mettono alla prova le abilità costruttive e tecniche degli appassionati LEGO. Si tratta di una serie speciale lanciata ormai più di 30 anni fa, ma capace di rinnovarsi continuamente con modelli a dir poco esclusivi. Alcuni dei set LEGO più costosi fanno infatti parte di questa categoria e consentono di realizzare dei bolidi (come la Lamborghini Sian, replica fedele in scala 1:8 della supersportiva di Sant’Agata Bognese) dotate di parti meccaniche e, in alcuni casi, radiocomandate.

Offerte che hanno riscosso un grande successo nel corso del Black Friday ma che, allo stesso tempo, possono rappresentare anche un’ottima idea regalo per Natale 2021, tanto per i più piccoli quanto per ragazzi e adulti. Probabile, infatti, che nei prossimi giorni Amazon inserirà diversi set LEGO (Technic e non) nel catalogo delle offerte natalizie: per gli aggiornamenti sulle offerte Amazon hi-tech iscrivetevi al canale Telegram di Libero Tecnologia: riceverete in tempo reale le promozioni top su smartphone, TV, computer e molto altro ancora.

Che cosa sono i LEGO Technic

Come accennato, i set della serie LEGO Technic nascono oltre 30 anni fa e sono caratterizzati dalla presenza di componenti speciali, come cambi funzionanti, ruote dentate e alberi di trasmissione. Componenti che permettono di realizzare modelli e repliche perfettamente funzionanti di auto, navi e veicoli da lavoro. Non mancano, infatti, motori elettrici che permettono, ad esempio, di muovere il braccio meccanico di uno scavatore, di telecomandare un’auto a distanza (anche da smartphone), accendere luci led e altro.

LEGO Technic in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Tra i tanti set Technic in offerta in questi giorni, tre si segnalano per sconto e prezzo finale. Si tratta delle riproduzioni fedeli – e funzionanti – di due auto e una moto: una McLaren Senna GTR, un Fuoristrada X-Treme 4×4 (telecontrollabile da smartphone) e la Ducati Panigale V4 R. Tre set che sapranno soddisfare anche i “palati" più difficili, permettendo di trascorrere diverse ore non solo nel montaggio del set, ma anche nel controllo degli stessi.

LEGO Technic Ducati Panigale V4 R

LEGO Technic McLaren Senna GTR

LEGO Technic Fuoristrada X-Treme 4×4