LEGO, arriva il set con app per la realtà aumentata: già in offerta su Amazon

La passione per i LEGO non conosce età né confini. I celebri mattoncini di plastica progettati e prodotti (principalmente) a Billund, nel cuore della penisola danese, hanno ormai vantare fan e seguaci un po’ in tutto il mondo. Merito anche dell’ampissima offerta di set che, di fatto, consentono ormai di costruire qualunque cosa: dalle abitazioni alle stazioni ferroviarie, passando per bolidi automobilistici e personaggi di serie TV e film più celebri.

Gli appassionati di motori, ad esempio, non possono non apprezzare la cura (ai limiti del maniacale) con la quale i set LEGO Technic riproducono auto, moto e mezzi da lavoro di ogni genere. Che si voglia riprodurre un’auto da corsa, una moto o un escavatore poco importa: basta scegliere il set più adatto e armarsi di pazienza per montare tutto mattoncino dopo mattoncino. E grazie alle offerte periodiche su Amazon, sarà possibile coltivare la propria passione risparmiando decine e decine di euro.

LEGO Technic Formula E Porsche 99X Electric: caratteristiche, prezzo e offerta Amazon

Tra gli ultimi arrivati nel catalogo LEGO Technic, il modellino della Porsche 99X Electric riproduce sin nei minimi dettagli il bolide tedesco che prende parte al campionato mondiale di Formula E (l’equivalente della Formula 1 per auto con soli motori elettrici). La fedeltà dei dettagli, in questo caso, è solo uno dei punti di forza del modellino LEGO: scaricando l’app AR di LEGO Technic e attivando il meccanismo pull-back, infatti, sarà possibile lanciare l’auto e vederla protagonista di adrenaliche competizioni sullo schermo del proprio smartphone. Una commistione tra realtà e virtuale che renderà ancora più avvincente la costruzione del modellino.

Nonostante sia stata presentata solo da una manciata di settimane, il modellino LEGO Technic Porsche 99X Electric è già in offerta su Amazon: lo sconto del 5% sul listino fa scendere il prezzo a 47,32 euro, livello più basso raggiunto sinora dal set di mattoncini danesi.

LEGO Technic Formula E Porsche 99X Electric con Realtà aumentata

LEGO Technic Bulldozer Cat® D11: caratteristiche, prezzo e offerta Amazon

Restando nel solco dei modellini LEGO Technic sincronizzabili con lo smartphone è impossibile non citare il Bulldozer Cat D11: replica fedelissima di uno degli escavatori più grandi oggi in commercio, è perfettamente funzionante e controllabile a distanza grazie all’app LEGO Comntrol+. Composto da quasi 4.000 mattoncini, il set LEGO Technic si compone di diversi motori elettrici che consentiranno di far spostare il Caterpillar anche lungo i percorsi più accidentati e di sollevare la pala frontale. La tensione del cingolo può essere regolata manualmente, così da riprodurre movimenti sempre più fedeli e simili all’originale.

Tra le offerte top di oggi su Amazon, il Bulldozer Cat D11 è scontato del 16% e costa 379,99 euro, quasi il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico di Jeff Bezos.

LEGO Technic Bulldozer Cat D11 controllato da app

LEGO Technic Ford F-150 Raptor: caratteristiche, prezzo e offerta Amazon

Passando al mondo delle auto stradali, gli appassionati del genere apprezzeranno sicuramente il modellino del Ford F-150 Raptor. Ultimo pick-up progettato e realizzato dal produttore auto statunitense, il Ford F-150 è una delle icone degli Stati Uniti. Il modellino LEGO Technic lo riproduce con assoluta fedeltà e, grazie alle portiere e al cofano apribili, sarà possibile ammirare tutti i dettagli interni e l’iconico motore V6 con pistoni mobili.

Grazie allo sconto del 12% sul prezzo di listino, il Ford F-150 Raptor costa 123,66 euro, con un risparmio sul listino di alcune decine di euro. Si tratta del prezzo più basso fatto registrare dal modellino negli ultimi mesi: un’offerta irrinunciabile, che diventa ancora più “attraente" grazie al pagamento rateale di Amazon. Il servizio, riservato agli utenti Prime (clicca qui per abbonarti con un mese di prova gratuito), permette di pagare in 5 rate senza interessi e senza spese di istruttoria.

LEGO