LEGO, offerta imperdibile per i set più esclusivi: sconto e prezzo

Per alcuni sono un semplice “passatempo", un gioco come tanti altri utile a rilassarsi e trascorrere del tempo piacevole magari insieme ai propri figli. Per altri, invece, si tratta di una vera e propria passione, portata avanti con attenzione maniacale e impegno. In qualunque categoria vi ritroviate poco cambia: i set LEGO sono diventati parte integrante delle giornate di milioni e milioni di persone in tutto il mondo (e non necessariamente tutti bambini). Merito anche dei set dedicati a costruzioni architettoniche, supereroi e personaggi della letteratura.

I set dedicati all’universo DC, ad esempio, sono tra i più apprezzati sia dai collezionisti LEGO sia dagli appassionati dei personaggi dei fumetti pubblicati da DC Comics. E grazie alle offerte presenti periodicamente su Amazon, le memorabilia dedicate ai vari Superman, Wonderwoman e Batman diventano ancora più “interessanti". Oggi, ad esempio, sono disponibili in offerta le riproduzioni di due differenti versioni della Batmobile: entrambe perfette sin nei minimi dettagli, sono un regalo perfetto per i tantissimi fan dell’uomo pipistrello.

Ovviamente, la piattaforma di commercio elettronico di Jeff Bezos ospita quotidianamente decine di migliaia di offerte di ogni tipo. Se siete alla ricerca di promozioni e sconti eccezionali su smartphone, smartwatch, tablet, PC e altri dispositivi “hi-tech" (come i set LEGO Technic, ad esempio), vi consigliamo di iscrivervi al canale Telegram di Libero Tecnologia cliccando qui. Ogni giorno riceverete notifiche in tempo reale sulle offerte top Amazon, che vi consentiranno di risparmiare anche centinaia di euro sui vostri acquisti.

LEGO Technic Batmobile 2022: il modello in offerta

Tra gli ultimi arrivati in casa Lego, il set LEGO Technic Batmobile è ispirato al veicolo che comparirà nel film in uscita nel corso di quest’anno. Una vera e propria chicca per appassionati, dunque, che riproduce in maniera praticamente perfetta l’ultima supercar dell’eroe DC Universe. Sotto il cofano, ad esempio, trova spazio un motore 8 cilindri, con pistoni mobili e fiamma rotante che fuorisce dai tubi di scarico. Due piccoli mattoncini luminosi, inoltre, illuminano di rosso l’intero propulsore. Non manca poi lo sterzo funzionante e il differenziale alle ruote posteriori, con portiere e portellone apribili.

E, nonostante si tratti di una delle ultime novità della casa di Billund, la LEGO Tecnich Batmobile 2022 è in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon. Lo sconto del 20% fa crollare il prezzo a 79,79 euro. Una promozione da non farsi scappare, se si è veri appassionati del supereroe di Gotham City.

LEGO Technic Batmobile 2022

LEGO DC Batmobile Tumbler in offerta: caratteristiche e prezzo

Ancora più esclusiva e avanzata (se possibile) è l’altra Batmobile in offerta oggi su Amazon. Oltre al set LEGO Technic è infatti disponibile quasi al prezzo più basso di sempre anche la Batmobile Tumbler, il veicolo guidato da Chirstian Bale in “Batman Begins". Il modello, presentato dal produttore danese nel 2021, si compone di oltre 2000 mattincini di plastica (di varie dimensioni, ovviamente) e riproduce fedelmente la supercar di uno dei supereroi più apprezzati dell’universo DC. Ricca di dettagli realistici ed esclusivi, la Batmobile Tumbler è un vero e proprio pezzo da collezionisti. Non a caso è dotata anche di piedistallo (ovviamente in LEGO) e di targhetta informativa.

Non ci si deve stupire, dunque, se il prezzo è “altino": grazie allo sconto del 10%, la LEGO DC Batman Batmobile Tumbler costa 205,99 euro (contro i circa 230 del prezzo di listino). Volendo, è possibile pagarla anche in cinque rate a tasso zero e senza costi di istruttoria: il servizio offerto da Amazon consente di pagare 41,20 euro al mese per cinque mesi e acquistare immediatamente il set LEGO.

LEGO DC Batman Batmobile Tumbler