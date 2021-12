LEGO Technic, i set più esclusivi con uno sconto mai visto

Il Natale si avvicina e non avete idea di che regali fare? Non preoccupatevi: LEGO (e Amazon) corrono in vostro soccorso. Il celebre marchio di “mattoncini di plastica" danese ha decine di set in promozione a pochi giorni prima del Natale e, con le offerte top di Amazon, potrete risparmiare decine e decine di euro sul prezzo di listino.

I set LEGO Technic, in particolare, sono i più apprezzati dagli appassionati di tecnologia. Repliche fedelissime di auto, mezzi da lavoro e astronavi, i Technic possono essere controllati a distanza grazie a telecomandi ad hoc o, nei set con hub Bluetooth, anche grazie all’app LEGO. Insomma, dei piccoli “portenti" hi-tech, adatti tanto ai piccoli quanto ai più grandi: composti da migliaia di pezzi e dotati di motori, cambi e sospensioni idrauliche, assicurano ore e ore di divertimento tanto nella fase di montaggio quanto nei giorni successivi.

LEGO Technic Ferrari 488 GTE “AF Corse #51” in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Gli appassionati e fan del Cavallino Rampante non potranno non apprezzare la replica fedele della Ferrari 488 GTE “AF Corse #51", bolide da competizione composto da ben 1677 pezzi. La livrea in “Rosso corsa" e gli adesivi originali rendono questo set LEGO Technic un esemplare da collezionisti: basta aprire le portiere per accorgersi della cura nei dettagli e della perfezione di ogni singolo componente.

Lo sconto del 17% fa calare il prezzo quasi al minimo storico: il LEGO Technic Ferrari 488 GTE può essere infatti acquistato a 148,73 euro, oltre 30 euro in meno rispetto al listino.

LEGO Technic Ferrari 488 GTE AF Corse

LEGO Technic Volvo camion articolato 6×6 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Per gli appassionati di mezzi da lavoro, si tratta di un set da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Il LEGO Technic VOLVO camion articolato 6×6 permette di costruire la riproduzione fedele del mastodontico camion del produttore svedese. Composto da 2193 pezzi, il set permette a grandi e piccoli di comprendere alla perfezione il funzionamento dei veicoli da cantiere: basta sincronizzare l’hub Bluetooth con l’app LEGO per sistemi iOS e Android per poterne controllare tutte le funzioni: grazie al cambio funzionante, infatti, potrà affrontare le pendenze più importanti scalando marcia al momento giusto, oppure scaricare il carico attivando il ribaltabile posteriore. Inoltre, i più piccoli possono divertirsi completando le sfide e raggiungendo gli obiettivi che compariranno di volta in volta sull’app.

Lo sconto dell’8% permette di acquistare il LEGO Technic VOLVO articolato 6×6 a un prezzo incredibilmente basso: 228,82 euro, con un risparmio superiore a 20 euro rispetto al listino. Inoltre, si potrà scegliere tra il pagamento rateale Amazon (5 rate a interessi zero) o Cofidis (fino a 24 rate a interessi zero).

LEGO Technic Volvo camion articolato 6×6

LEGO Technic Bulldozer Cat® D11 controllato da app in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Quando si parla di set LEGO Technic esclusivi è, di fatto, impossibile non riferirsi a questo. Il Bulldozer CAT D11 è il “non plus ultra" della categoria tanto in termini di difficoltà di montaggio (è composto da 3845 pezzi) quanto in tema “tecnologico". Si tratta, infatti, della riproduzione fedele del bulldozer più grande al mondo (il D11 di CAT, per l’appunto), dotato di cingolato regolabile manualmente – una novità introdotta dal marchio danese a ottobre 2021 -, sistema idraulico per controllare la pala frontale e cinque diversi motori per muovere all’unisono tutte le parti che lo compongono. Grazie all’hub Bluetooth, poi, sarà possibile sincronizzarlo con lo smartphone e controllare il Bulldozer CAT dall’app LEGO.

Grazie allo sconto del 17% sul prezzo di listino, il LEGO Technich Bulldozer CAT D11 costa 374,81 euro (oltre 70 euro in meno rispetto al listino), prezzo più basso mai raggiunto dal set su Amazon. Inoltre, grazie al servizio offerto dal colosso dell’e-commerce, è possibile pagarlo in cinque rate a interessi 0 (oppure optare per il pagamento rateale con Cofidis, sempre a tasso zero e con la possibilità di scegliere un numero maggiore di rate).

LEGO Technic Bulldozer Cat D11 controllato da app