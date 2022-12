LEGO Technic, i set più desiderati a prezzo stracciato: mai così convenienti

Se fino a qualche tempo fa si pensava che i set LEGO fossero dei "semplici" giocattoli dedicati a bambini con la passione per il fai da te e delle attività manuali, oggi la prospettiva è radicalmente cambiata.

Basta guardare ai set LEGO Technic per rendersi conto che ci si trova di fronte non solo a dei veri e propri pezzi da collezione. Sempre più spesso, infatti, i modellini del colosso danese sono dei veri e propri capolavori di ingegneria e design, capaci di riprodurre sin nel minimo dettaglio alcuni dei veicoli e delle auto da corsa più iconiche del nostro tempo. E i set in offerta oggi su Amazon ne sono la dimostrazione lampante.

LEGO Technic McLaren Formula 1 2022: caratteristiche, sconto e prezzo

Nato dalla collaborazione tra i designer LEGO e i tecnici e gli ingegneri della scuderia britannica, il set LEGO Technic McLaren Formula 1 2022 è unico nel suo genere. Si tratta, infatti, del primo "kit" ufficiale dedicato a una monoposto di Formula 1. E, come da tradizione LEGO, è perfetto in ogni singolo dettaglio. Composta da circa 1.500 mattoncini di plastica, l’auto è pronta per scendere in pista: il motore V6 è la replica di quello montato dall’auto guidata da Lando Norris e Daniel Ricciardo; ruote, sospensioni e differenziale sono perfettamente funzionanti (così come i pistoni del motore).

Particolare attenzione, poi, è stata dedicata alla replica delle linee e dell’aerodinamica della monoposto. Gli esterni sono curati in maniera maniacale: ogni singolo elemento ha lo stesso colore dell’auto scesa in pista nel corso di questa stagione agonistica.

Un pezzo unico disponibile a un prezzo speciale. Grazie allo sconto Amazon del 20%, il set dedicato alla McLaren di Formula 1 è disponibile a un prezzo bassissimo: costa solo 159,99 euro.

LEGO Technic McLaren Formula 1 2022

LEGO Technic Ferrari 488 GTE "AF Corse #51": caratteristiche, sconto e prezzo

Restando nel mondo delle corse, il set LEGO Technic Ferrari 488 GTE "AF Corse #51" è un altro pezzo da collezione dedicato agli appassionati del genere. Con circa 1.700 mattoncini di plastica riproduce in maniera perfetta le sembianze di una delle auto più iconiche della scuderia di Maranello. Ricco di dettagli di design, il set LEGO Technic dedicato alla Ferrari 488 GTE è dotato di volante funzionante, della replica perfetta del motore V8 del Cavallino Rampante e di sospensioni anteriori e posteriori precise in ogni dettaglio.

Le portiere e il cofano sono apribili: è così possibile ammirare tanto il propulsore, quanto gli interni, anch’essi curati con particolare cura e attenzione. Basta uno sguardo al cruscotto per capire l’impegno profuso dai designer danesi in fase di progettazione.

Acquistandolo oggi, il set LEGO Technic Ferrari 488 GTE costa pochissimo. Quasi il minimo storico: lo sconto del 18% sul listino fa scendere il prezzo a 164,90 euro e permette di risparmiare diverse decine di euro.

LEGO Technic Ferrari 488 GTE

LEGO Technic Lamborghini Sian: caratteristiche, sconto e prezzo

Tra i vari set LEGO Technic dedicati al mondo dell’automotive, quello della Lamborghini Sian è un po’ il top di gamma. Composto da quasi 4.000 mattoncini di plastica, il set permette di riprodurre in scala 1:8 il bolide della casa di Sant’Agata Bolognese sin nei minimi dettagli. Gli esterni sono di fatto identici a quelli della supercar italiano: stesso colore della livrea, stesse linee armoniose e rotonde. Anche le portiere hanno la caratteristica apertura a forbice tipica dei veicoli Lamborghini.

Ma è all’interno (dentro l’abitacolo e sotto il cofano) che la Lamborghini Sian in versione LEGO stupisce per l’accuratezza e il realismo. Il motore V12 ha pistoni funzionanti, così come il cambio sequenziale a 8 rapporti, che può essere azionato a piacimento. Dentro l’abitacolo troviamo dettagli e rifiniture di pregio, oltre al volante che controlla le ruote anteriori e permette di sterzarle dall’interno.

Un set da assoluti intenditori, insomma, disponibile oggi a un prezzo davvero incredibile. Grazie allo sconto del 23%, è possibile risparmiare poco più di 100 euro sul prezzo di listino: il set LEGO Technic Lamborghini Sian costa 347,99 euro.

LEGO Technic Lamborghini Sian