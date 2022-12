LEGO Technic, i set più esclusivi a prezzo mai visto: sconto da non perdere

Definirli dei semplici mattoncini di plastica, oppure un giocattolo adatto solamente a bambini (o, tutt’al più, adolescenti) è fortemente riduttivo. Nel corso dell’ultimo decennio i LEGO sono diventati un fenomeno di costume, grazie anche a nuovi set che hanno permesso al marchio danese di allargare notevolmente la propria base di aficionados.

I LEGO Technic ne sono un esempio lampante. Utilizzando dei "semplici" mattoncini in plastica, è possibile realizzare automobili, mezzi da lavoro e moto perfettamente funzionanti (e in alcuni casi telecomandabili anche da smartphone). Dei piccoli capolavori di ingegneria e design, spesso realizzati in collaborazione con alcuni dei brand automotive più celebri, capaci di solleticare la fantasia anche degli adulti. E grazie alle offerte top di oggi su Amazon, è possibile farsi un piccolo regalo di fine anno a un prezzo davvero speciale.

LEGO Technic Lamborghini Sian: caratteristiche, sconto e prezzo finale

Tra i vari set LEGO Technic, quello che riproduce la Lamborghini Sian è uno di quelli di maggior successo. E capire il perché non è affatto difficile: tanto da un punto di vista del design quanto dal punto di vista della meccanica. In quasi 4.000 pezzi si potrà così riprodurre la supercar del produttore di Santarcangelo di Romagna in scala 1:8 con tutte le caratteristiche originali del veicolo originale, come il motore V12 con pistoni mobili, sterzo, sospensioni anteriori/posteriori, spoiler posteriore, portiere a forbice apribili.

Grazie allo sconto del 26%, il prezzo scende quasi al minimo storico su Amazon: costa 331,00 euro, con un risparmio di quasi 120 euro sul prezzo di listino.

LEGO Technic Lamborghini Sian

LEGO Technic Ferrari Daytona SP3: caratteristiche, sconto e prezzo finale

Il set LEGO Technic Ferrary Daytona Ferrari SP3 è il regalo perfetto per tutti gli amanti delle supercar del Cavallino Rampante. Il set si compone di quasi 4.000 pezzi, è stato progettato e disegnato in collaborazione con i tecnici di Maranello e fa parte della serie LEGO Technic Ultimate Car Concept, una gamma di modelli da collezione ispirati alle auto più lussuose del mondo. Oltre al design ultradettagliato, sotto il cofano trova spazio il motore V12 Ferrari, il cambio sequenziale 8 rapporti e ammortizzatori perfettamente funzionanti.

Acquistandola oggi risparmierete 50 euro sul prezzo di listino, merito dello sconto del 12%.

LEGO Technic Ferrari Daytona SP3

LEGO Technic Mercedes-Benz Zetros: caratteristiche, sconto e prezzo finale

Non solo perfetto da un punto di vista del design e della meccanica: il set LEGO Technic Mercedes-Benz Zetros può essere controllato a distanza anche da radiocomando o da smartphone, grazie all’apposita app per sistemi Android e iOS. Composto da oltre 2.000 mattoncini di plastica, è dotato di un blocco differenziale perfettamente funzionante che permette di attivare il 4×4 e utilizzarlo anche nell’off road.

Lo sconto del 36% fa crollare il prezzo al minimo storcio: costa 210 euro e risparmi 120 euro sul listino.

LEGO Technic Mercedes-Benz Zetros