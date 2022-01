Lenovo IdeaPad 5: il laptop super potente ora è in offerta

Tra i grandi brand dell’elettronica che producono laptop premium e hanno deciso di puntare anche sui processori di AMD, oltre che sulle CPU di Intel, c’è Lenovo. L’azienda cinese, infatti, offre questa soluzione su molti modelli, inclusi quelli della linea IdeaPad 5. La scelta di Lenovo, tra l’altro, è caduta anche su una specifica CPU di AMD che si è rivelata veramente ottima: la AMD Ryzen 7 5700U.

Questa CPU, pur non integrando l’architettura AMD più recente, è dotata di ben 8 core e questa scelta paga moltissimo in termini di prestazioni: Ryzen 7 5700U, infatti, “spinge" quando una Intel Core i7-10875H, ma costa di meno e consuma anche poco. Risultati che rendono il laptop Lenovo IdeaPad 5 da 14 pollici una ottima scelta per chi cerca un portatile buono non solo per l’intrattenimento, ma anche per il lavoro (non solo d’ufficio: la potenza non manca). Il prezzo di questo laptop, realizzato con ottimi materiali e con grande cura, non è dei più bassi ma adesso questo modello è in sconto su Amazon e comprarlo diventa un vero affare.

Lenovo IdeaPad 5 14 pollici: caratteristiche tecniche

Come detto, il cuore del Lenovo IdeaPad 5 da 14 pollici è la CPU AMD Ryzen 7 5700U, affiancata da 8 GB di memoria RAM e da ben 512 GB di disco SSD per le applicazioni e i file.

Il display è un LCD di tipo IPS, con luminosità di 300 nit e risoluzione Full HD. Nonostante le dimensioni compatte e il peso che non arriva a 1,4 chilogrammi, il Lenovo IdeaPad 5 14 pollici integra anche una porta HDMI standard, cosa che permette di collegarlo agevolmente a qualunque monitor esterno, anche non di ultima generazione.

Poi ci sono anche ben due porte USB di tipo A (lo standard di gran lunga ancora più diffuso), una USB tipo C, un jack per cuffie e microfono e un lettore di schedine di memoria. Il tutto in meno di 2 centimetri di spessore.

Ottima anche la batteria, da 56 Wh e con ricarica rapida, che promette fino a 8 ore di autonomia. Un valore che molti utenti hanno trovato realistico.

Interessante, infine, la possibilità di otturare fisicamente la webcam frontale, per migliorare la privacy quando la videocamera non è necessaria.

Lenovo IdeaPad 5 14 pollici: l’offerta Amazon

Lenovo IdeaPad 5 è, per molti aspetti, un ottimo laptop costruito da un ottimo produttore. Non è un low cost di un produttore anonimo, per questo ha un prezzo di listino superiore alla media dei modelli da 14 pollici: 899 euro.

Amazon, però, ha deciso di proporlo con un forte sconto: Lenovo IdeaPad 5 da 14 pollici, con AMD Ryzen 7 5700U, costa 749 euro (-150 euro, -17%).

Lenovo IdeaPad 5 – Schermo da 14 pollici – CPU AMD Ryzen 7 5700U – Versione 8/512 GB