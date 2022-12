Lenovo Tab M10 2 Gen: il prezzo mai così basso su Amazon

Chi cerca un tablet Android economico ha una vasta scelta a disposizione ma, purtroppo, gran parte delle opzioni d’acquisto valgono ancor meno di quel che costano. La corsa all’ultimo euro uccide la qualità e, se il tablet va usato per tante ore consecutive (ad esempio per una maratona di serie TV sul divano), anche l’utente meno esperto se ne accorge.

La soluzione c’è ed è quella di aspettare l’offerta giusta su un tablet di qualità e di buona marca, per comprare un buon prodotto ad un ottimo prezzo. Un buon prodotto come Lenovo Tab M10, che al momento è su Amazon con uno sconto di quasi un terzo del prezzo di listino.

Lenovo Tab M10 2 Gen- MediaTek Helio P22T – Versione 4/128 GB – Connessione LTE

Lenovo Tab M10 Gen 2: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del tablet Lenovo Tab M10 di seconda generazione è il MediaTek Helio P22T, che ha prestazioni simili a un Qualcomm Snapdragon 450, ancora usato su molti smartphone di fascia bassa come il Samsung Galaxy M11. Ad affiancare il chip ci sono 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili a 1 TB con scheda microSD.

Lo schermo, di tipo LCD IPS, misura 10,1 pollici e ha una risoluzione risoluzione Full HD+ (1.920×1.200 pixel), quindi è possibile vedere i film e le serie TV ad alta risoluzione senza perdere alcun dettaglio. Buona, per la categoria del prodotto, la luminosità di 330 nit dello schermo.

L’audio è stereo, con due speaker indipendenti, e c’è la compatibilità con il formato audio Dolby Atmos, altro dettaglio importante per chi ama guardare i film. C’è anche la presa per il jack da 3,5 millimetri, per le cuffie con filo.

Di base il comparto fotocamere, poco importante sui tablet (rispetto agli smartphone, chiaramente): sul retro c’è una fotocamera da 8 MP e sulla parte anteriore il sensore per i selfie e le videochiamate è da 5 MP. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e ricarica a 10W di potenza.

Lenovo Tab M10 è un tablet LTE, quindi con lo slot per la scheda SIM 4G e con la possibilità di connettersi a Internet anche lontano da una rete WiFi. Per la precisione WiFi 5, mentre il Bluetooth impementato è la versione 5.0 Low Energy. Manca, invece, il chip NFC che, però, su questo genere di prodotti si userebbe veramente poco.

Lenovo Tab M10 2 Gen: l’offerta Amazon

Lenovo Tab M10 LTE ha un prezzo di listino di 279 euro, ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistarlo a 202,51 euro (-27%, -76,49 euro), assolutamente un ottimo affare per i tanti utenti alla ricerca di un tablet Android economico da usare a casa, per il relax.

Lenovo Tab M10 2 Gen- MediaTek Helio P22T – Versione LTE 4/128 GB