Lenovo Tab M10 Plus: a questo prezzo Amazon va preso al volo

I tablet Android negli ultimi anni hanno conosciuto un improvviso successo e per questo le aziende si sono affrettate a proporre moltissimi modelli. Chi vuole acquistare un buon dispositivo però si trova davanti ad un mercato davvero complesso, fatto di modelli recenti con prezzi elevati e di tablet molto vecchi e ormai poco funzionali. Chi cerca un tablet per l’intrattenimento domestico e un po’ di lavoro da casa (mandare le ultime email e controllare qualche Excell o Pdf), c’è però un buon modello che, in questo momento, è anche scontato su Amazon: è Lenovo Tab M10 Plus, arrivato alla sua seconda generazione.

Lenovo Tab M10 Plus 2 Gen – MediaTek Helio P22T – Versione 4/128 GB

Lenovo Tab M10 Plus 2 Gen: com’è fatto

Lenovo Tab M10 di seconda generazione ha il processore MediaTek Helio P22T abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di storage, che l’utente può decidere di espandere fino a 1 TB acquistando a parte una scheda microSD.

Lo schermo misura 10,1 pollici ed è di tipo LCD IPS, con luminosità di 330 nit e risoluzione risoluzione FHD+ (1.920×1.200 pixel). Con questa risoluzione è possibile vedere film e serie TV in HD a pieno schermo, con due sottili fasce nere in alto e in basso.

Il comparto fotocamere è composto da due sensori, uno da 8 MP collocato sul retro del tablet e uno da 5 MP, sufficiente per qualche selfie e per le videochiamate, nella cornice corta dello schermo. Anche il comparto audio è di buon livello e conta su due speaker stereo e con compatibilità con il formato Dolby Atmos.

Per chi ama ascoltare musica o video con le cuffie con il filo è disponibile la porta per il jack da 3,5 millimetri, altrimenti c’è il Bluetooth 5.0 Low Energy per le cuffiette wireless. A proposito di connessioni: Lenovo Tab M10 Plus ha lo slot per la SIM 4G, quindi può connettersi a Internet anche lontano da casa o dall’ufficio dove, invece, sfrutta il WiFi 5 per collegarsi al Web.

Non c’è, invece, il chip NFC per i pagamenti contactless (con il POS, ad esempio), ma sui tablet non c’è quasi mai, vista la scomodità che comporterebbe. Infine, la batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è da 10W.

Lenovo Tab M10 2 Gen: l’offerta Amazon

Lenovo Tab M10 LTE ha un prezzo di listino di 279 euro, tutto sommato ragionevole vista la qualità del prodotto e l’affidabilità di Lenovo. Tuttavia, in questo momento è anche in sconto su Amazon e il prezzo scende a 229 euro (-18%, -50 euro). Questa è una splendida occasione per quegli utenti che sono alla ricerca di un buon tablet che non costi troppo da usare in casa per l’intrattenimento di tutti i giorni e un po’ di smart working.

