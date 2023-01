Lenovo Tab M10 Plus (terza generazione): su Amazon il prezzo è al minimo

Quando ci si appresta a comprare un tablet nuovo è sempre bene farsi una domanda: verrà usato solo in casa, o anche fuori? Nel primo caso basta che il dispositivo abbia la sola connessione WiFi, mentre nel secondo è necessaria anche la connessione dati tramite SIM telefonica.

Un buon tablet con entrambe le connessioni è il Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione, arrivato in Italia da pochi mesi, con slot per la SIM telefonica LTE (cioè 4G). Si tratta di un buon dispositivo, in grado anche di svolgere il normale lavoro da ufficio con le classiche app di prouttività. Il suo costo è molto buono, specialmente grazie ad una offerta su Amazon che lima il prezzo quel tanto che basta per farci dire sì.

Lenovo Tab M10 Plus terza generazione – Qualcomm Snapdragon 680 4G – Versione 4/128 GB

Lenovo Tab M10 Plus terza generazione: com’è fatto

Il cuore del tablet Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione è processore è il Qualcomm Snapdragon 680 4G abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di storage, che l’utente può decidere di espandere fino a 1 TB con scheda microSD. Il display è di tipo LCD e misura 10,6 pollici, ha una buona luminosità di 400 nit e frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Il tablet ha due fotocamere da 8 MP, una posta sulla parte posteriore e l’altra sulla parte anteriore, e 4 speaker certificati Dolby Atmos.

Lenovo Tab M10 Plus si connette a Internet tramite WiFi 5 o, in questa versione, tramite scheda SIM 4G. Tra le altre connessioni c’è il Bluetooth 5.0 e farà piacere a molti sapere che c’è anche la presa per il jack da 3,5 millimetri, per le cuffie con filo. Buona la batteria, da 7.000 mAh e con ricarica da 20W.

Lenovo Tab M10 Plus terza generazione: l’offerta Amazon

Il tablet Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione è un dispositivo nuovo e molto versatile che si presta a essere usato sia per il tempo libero, sia per svolgere un po’ di lavoro leggero grazie alla connettività completa sia WiFi sia 4G con la scheda SIM. Il prezzo di listino è di 289 euro ed è buono, vista anche la famosa qualità e affidabilità dei prodotti Lenovo.

Ma è su Amazon che dobbiamo comprarlo, perché grazie all’offerta in corso il prezzo scende a 259 euro (-10%, -30 euro). Un piccolo risparmio, su un prezzo già buono, per un tablet assolutamente da consigliare.

