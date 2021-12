Lenovo Tab M10: a questo prezzo va bene a tutti

Nella fascia bassa del mercato dei tablet, quelli per l’intrattenimento “da divano" e un po’ di produttività generale da ufficio leggera, i produttori si danno battaglia a colpi di sconti e prezzi sempre più bassi ma, molto spesso, a scapito della qualità: trovare un buon tablet economico, infatti, è sempre più difficile.

Affidarsi ad un marchio noto, a questo punto, è molto importante e, tra i marchi noti che producono buoni tablet, c’è anche Lenovo. Il modello Lenovo Tab M10, ad esempio, è un buon tablet da 10 pollici con prestazioni decenti per tutti i compiti base, una buona qualità costruttiva e un prezzo di listino, però, che non è affatto il più basso di tutti. Per fortuna, però, Amazon mette in sconto anche prodotti di brand noti come Lenovo e il Lenovo Tab M10 non fa eccezione perché al momento è disponibile con uno sconto che sfiora il 20%. Quanto basta, nella fascia di mercato medio-bassa, per far cambiare subito idea a chiunque: oggi, a questo prezzo, Lenovo Tab M10 è un tablet da consigliare a tutti.

Lenovo Tab M10: caratteristiche tecniche

Lenovo Tab M10 è un prodotto per chi cerca un tablet da 10 pollici per esigenze basilari, ma non ha intenzione di spendere troppo. Sotto i 200 euro, per capirci.

Lo schermo ha una buona risoluzione, nonostante le dimensioni contenute, pari a 1.200×1.080 pixel (leggermente superiore al Full HD), di tipo LCD IPS e con una discreta luminosità di 330 nit. L’audio è stereo, grazie ai due speaker, e c’è il jack per le cuffie.

Il chip su cui si basa Lenovo Tab M10 è il MediaTek Helio P22T, dalle prestazioni praticamente identiche a quelle di un Qualcomm Snapdragon 450 che troviamo su molti smartphone Samsung di fascia bassa come il Galaxy A02s e il Galaxy M11, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 1 TB).

Molto buona la batteria, da 7.000 mAh, che si ricarica a 10W tramite la porta USB-C. Lenovo Tab M10 è disponibile sia in versione WiFi che WiFi+ LTE, cioè con SIM per la connessione telefonica (4G).

Lenovo Tab M10: l’offerta Amazon

Come già accennato, il Lenovo Tab M10 è un buon prodotto se acquistato ad un prezzo inferiore ai 200 euro per la versione LTE. Di listino, però, è più caro e costa una cinquantina di euro di troppo.

Al momento, tuttavia, Lenovo Tab M10 è in sconto su Amazon a 179 euro (-40,99 euro, -19%) per la versione 4/64 GB solo WiFi e a 199 euro (-50,99 euro, – 20%) per la versione LTE. A questi prezzi è assolutamente da consigliare ad un vasto pubblico di potenziali acquirenti in cerca di un tablet Android economico.

Lenovo Tab M10 FHD Plus – Tablet 10 pollici – Batteria da 7.000 mAh – Versione WiFi