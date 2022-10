Lenovo Tab P11 con Smart Charging Station 2: crolla il prezzo su Amazon

I tablet sono oggi dispositivi mobili adatti a gestire molte attività, di lavoro o per divertimento, su uno schermo ampio ma senza rinunciare alla facilità di trasporto. Specialmente se il dispositivo ha la connessione dati LTE, con SIM telefonica, diventa utilissimo per continuare fuori casa o fuori ufficio le nostre attività.

Tra i tablet disponibili sul mercato, il Lenovo Tab P11 si distingue proprio per l’ampio display da 11 pollici, per la connessione WiFi e LTE 4G e per avere inclusa nella confezione la stazione di ricarica Smart Charging Station. Quest’ultima diventa una base di appoggio per usare comodamente il tablet anche in fase di ricarica. In più, al momento, Lenovo Tab P11 è in sconto su Amazon: ancora più interessante.

Tablet Lenovo Tab 11 con stazione di ricarica – Processore Qualcomm Snapdragon 662 – Versione 4/128 G

Lenovo Tab P11: caratteristiche tecniche

Il tablet Lenovo Tab P11 ha il processore Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB di RAM e a 128 GB di memoria di archiviazione espandibile fino a 1 TB con la scheda microSD. Si tratta di una base hardware sufficiante a svolgere tutti i compiti base e a far girare la gran parte delle app: mail, social, produttività aziendale, streaming.

A proposito di steaming: il display è di tipo LCD, con risoluzione di ben 2K, diagonale da 11 pollici e ha una luminosità di 400 nit. L’audio, invece, è riprodotto da 4 speaker e c’è la compatibilità con il formato Dolby Atmos.

Sul retro è stata collocata la fotocamera da 13 MP mentre sul lato anteriore il sensore fotografico è da 8 MP. La batteria ha una capacità di 7.500 mAh con ricarica da 20W.

Lenovo Tab P11 ha la doppia connessione WiFi e 4G LTE, quindi l’utente può usare questo dispositivo con la modalità che preferisce, collegando il tablet o a una rete WiFi o con scheda SIM per sfruttare il traffico dati previsto dal suo piano telefonico.

C’è anche Google Kids Space, lo spazio di navigazione dedicato ai bambini che propone oltre 10.000 app e centinaia di ebook sicuri e 3 mesi di prova a Amazon Music Unlimited, il servizio di Amazon per l’ascolto della musica in streaming.

Lenovo Tab 11: l’offerta Amazon

Il tablet Lenovo Tab 11 dotato di stazione di ricarica ha un prezzo di listino di 399 euro, che grazie all’offerta in corso su Amazon scendono a 299 euro (-25%, – 100 euro).

Lenovo Tab 11 con stazione di ricarica – Processore Qualcomm Snapdragon 662 – Versione 4/128 G