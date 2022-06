Lenovo Yoga Tab 13 Tablet: il super tablet è al minimo storico

Il tablet Lenovo Yoga Tab 13 è un dispositivo di fascia premium, dotato di componentistica di alto livello e che, di conseguenza, ha un prezzo elevato. In un certo senso, lo possiamo considerare un ibrido poiché si presta a essere sia tablet sia secondo monitor (è grande 13 pollici). Una soluzione perfetta, quindi, sia per chi intende usarlo per l’intrattenimento che per chi cerca un dispositivo da lavoro.

Il tablet Lenovo Yoga Tab 13 è stato presentato un anno fa, ma la sua scheda tecnica è decisamente contemporanea e contiene tutte le specifiche tipiche di un dispositivo di fascia alta. Segnaliamo che ha una batteria da 10.200 mAh il che lo rende utilizzabile anche per più giorni se in “modalità divano" mentre oltre le 36 ore se in “modalità lavoro“. Il plus è rappresentato dalla comoda maniglia (kick stand) che si trasforma in appoggio, e dalla porta micro HMDI che lo trasforma a un secondo monitor per un laptop o anche per un desktop. Tutto questo, ovviamente, ad un prezzo che non può essere basso ma che oggi, grazie all’offerta Amazon è ridotto da uno sconto del 19% che rende Lenovo Yoga Tab 13 Tablet parecchio appetibile.

Lenovo Yoga Tab 13 Tablet: caratteristiche tecniche

Il tablet Lenovo Yoga Tab 13 ha a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 870 abbinato a 8/128 GB di memorie RAM e archiviazione. Si tratta di un ottimo chip, prodotto a 6 nm, che deriva dallo Snapdragon 865 (chip degli smartphone top di gamma 2020).

Il display è da 13 pollici di tipo LTPS, con risoluzione da ben 2K (2.160×1.350 pixel) e luminosità di 400 nit. E’ ottimizzato per le funzioni multimediali, tanto che è possibile vedere Netflix in Dolby Vision.

La fotocamera anteriore è da 8MP mentre non è presente la fotocamera posteriore, essendo appunto, un tablet che si comporta anche come monitor.

L’audio è curato in maniera particolare grazie alla presenza di 4 microfoni JBL che sottolineano i bassi e del Dolby Atmos.

Infine, sono disponibili le connessioni WiFi 6 e Bluetooth 5.2.

Lenovo Yoga Tab 13 Tablet: offerta su Amazon

Il Lenovo Yoga Tab 13 ha un prezzo di listino di 799,99 euro e considerata l’ottima scheda tecnica (in particolare il display: ottimo e grande) è già un buon prezzo anche se non è un prezzo per tutti.

Oggi, per fortuna, è possibile comprarlo ad un prezzo nettamente inferiore: il tablet Lenovo Yoga Tab 13 è disponibile, venduto e spedito da Amazon a soli 649 euro (-150 euro, -19%). Si tratta del prezzo minimo da quando Lenovo Yoga Tab 13 è in vendita su Amazon.

Lenovo Yoga Tab 13 Tablet – Versione 8/128 GB