Il lettore mp3 per ascoltare la musica mentre nuoti è in sconto

C’è chi va al mare per prendere il sole, chi ci va per rilassarsi e chi per giocare a recchettoni. E poi c’è chi va al mare con un solo obiettivo: nuotare, nuotare il più possibile dopo mesi e mesi di piscina al coperto. Queste persone sono in grado di passare diverse ore in acqua, senza nemmeno sentire la fatica.

Per loro, e per i loro allenamenti indoor e outdoor, è stato inventato un tipo particolare di prodotto: il lettore mp3 da nuoto, che è ben più di un lettore impermeabile: deve essere un dispositivo comodo da usare anche durante il nuoto, deve avere un efficace ed intuitivo sistema di comando (altrimenti bisognerebbe fermarsi per gestirlo) e deve avere una capiente batteria e una grande memoria per archiviare migliaia di file mp3. Meglio ancora se ha una ottima qualità audio e se è prodotto da un brand famoso ed affidabile. Una marca e un modello di lettore mp3 per il nuoto ve li possiamo certamente consigliare: si tratta del Sony NW-WS413, ecco come è fatto e quanto costa.

Sony NW-WS413: caratteristiche tecniche

Prima ancora che da ascoltare, Sony NW-WS413 è bello da vedere: ha un design ad archetto, altamente idrodinamico e che non interferisce minimamente con la bracciata. Non ha cavi e aderisce bene alle orecchie senza però tapparle. E’ anche estremamente robusto: resiste all’acqua, alla polvere e a temperature comprese tra -5 e 45 gradi centigradi. Non ha paura dell’acqua salata, naturalmente.

Viene venduto in versione da 4 o 8 GB, entrambe con una capiente batteria che permette al dispositivo di restare acceso fino a 12 ore con una ricarica completa. Ricarica che è anche molto veloce: in appena tre minuti si ottiene un’ora di riproduzione in più.

Può riprodurre mp3 compressi a 128 kbps o PCM lineare fino a 1.411 kbps e ha la modalità audio ambientale. Il trasferimento dei file avviene con un normalissimo cavo USB, da computer.

Sony NW-WS413: quanto costa

Il lettore mp3 da nuoto Sony NW-WS413 è disponibile in quattro colori: avorio, blu, nero e verde. Il prezzo di listino è di 110 euro, che non sono pochi ma sono più che giustificati dal nome Sony e dalla qualità del prodotto. Sony NW-WS413 è oggi in sconto su Amazon, con un prezzo finale di 90 euro.

Sony NW-WS413 – Lettore mp3 Walkman da nuoto – Versione da 4 GB