LG, il nuovo smart TV da 32” FullHD già in super offerta: prezzo speciale

Su Amazon cominciano ad arrivare anche i primi smart TV lanciati nel 2022. E come al solito il sito di e-commerce li accoglie nel modo migliore: ossia in offerta con uno sconto molto interessante e con il prezzo più basso di sempre (e uno dei migliori di tutto il web). Lo smart TV di cui vi parliamo oggi è il LG 32LQ63006LA con schermo da 32" con risoluzione FullHD. Già questa caratteristica ci deve far capire che abbiamo di fronte un modello top di gamma: solitamente sui televisori con questa diagonale non è presente un pannello con una risoluzione così elevata.

Lo smart TV LG da 32 pollici è in offerta a un prezzo di 235€, con uno sconto del 21% che fa risparmiare più di 60€. Il televisore smart è perfetto per la cucina, la camera, la cameretta e per i salotti con poco spazio a disposizione: oltre ad avere uno schermo di dimensioni contenute, le cornici laterali sono praticamente assenti. A bordo troviamo tutte componenti di nuovissima generazione, a partire dal processore LG di quinta generazione presente solamente sui modelli in uscita nel 2022. Al momento questo smart TV LG è il più venduto sul sito di e-commerce e ha ricevuto anche il bollino “Amazon’s Choice" che certifica la bontà del dispositivo. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Su Telegram abbiamo lanciato due nuovi canali Telegram dedicati alle migliori offerte del giorno: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Nel primo canale trovi le promozioni sui dispositivi tech, nel secondo le offerte sui prodotti per la casa come elettrodomestici, alimentari, bevande, fai da te e giardinaggio. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su uno dei due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smart TV LG 32LQ63006LA: scheda tecnica e funzionalità

Per chi è alla ricerca di uno smart TV dalle dimensioni compatte e con ottime caratteristiche tecniche, questo modello di LG da 32" è uno dei migliori disponibili sul mercato. E per capirlo basta vedere la scheda tecnica del LG 32LQ63006LA.

Partiamo da uno degli elementi più importanti: lo schermo. Il televisore smart di LG ha un pannello da 32" con risoluzione FullHD. Questa caratteristica non è semplice da trovare in TV con queste dimensioni: solitamente la risoluzione è solamente HD Ready. Questo garantisce una maggiore qualità delle immagini, supportate anche dalla presenza della tecnologia HDR 10 Pro che ottimizza il colore e la nitidezza. Completamente nuovo è anche il processore: a bordo troviamo il chip α5 di quinta generazione che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare la qualità dei contenuti.

Molto interessante la parte dedicata all’intrattenimento. Troviamo il sistema operativo webOS aggiornato alla versione 2022 e l’assistente ThinQ Ai che ci aiuta a scegliere il film o la serie TV che più si avvicina ai nostri gusti. Logicamente sono presenti tutte le app più utilizzate: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, RaiPlay. È disponibile anche una modalità Sports Alert che ti avvisa sui risultati della tua squadra del cuore e su quando sta per iniziare una nuova partita.

Lo smart TV LG è pensato anche per il gaming. Troviamo, infatti, le due piattaforme per il cloud gaming Google Stadia e NVIDIA GeForce Now: per giocare ai propri titoli preferiti non è necessaria la console, ma basta avere l’abbonamento a questi due servizi.

Smart TV LG 32LQ63006LA in offerta: sconto e prezzo

Calo di prezzo e minimo storico per questo smart TV di LG da 32" versione 2022. Per un televisore lanciato sul mercato da poche settimane si tratta di una super offerta: infatti lo troviamo su Amazon a un prezzo di 235€, grazie allo sconto del 21% che ci fa risparmiare più di 60€. Inoltre, c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis da attivare durante la fase di check-out. Il televisore viene spedito e venduto direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare solamente pochi giorni.

Smart TV LG 32 pollici FullHD