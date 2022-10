LG, lo smart TV top costa pochissimo: offerta imperdibile

I progressi fatti registrare negli ultimi anni dalle tecnologie televisive hanno permesso a quelle che utilizzano pannelli con tecnologia LCD LED di avere una qualità e una resa dei colori molto simile a quella garantita dai TV OLED.

Smart TV come lo LG 50QNED816QA ne sono un esempio: grazie a tecnologie di ultima generazione, e sfruttando avanzati algoritmi di intelligenza artificiale, sono in grado di offrire una qualità paragonabile a quella dei TV OLED a una frazione del prezzo. E con lo sconto garantito da Amazon, chi acquista oggi lo smart TV del produttore coreano lo pagherà pochissimo: ben 350 euro in meno del prezzo consigliato.

Smart TV LG 50QNED816QA scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato, l’apparecchio del produttore sudcoreano è dotato di un pannello LED di altissima qualità e tecnologie a intelligenza artificiale capaci di garantire un’esperienza visiva (quasi) paragonabile a quella dei TV OLED. Lo smart TV in offerta su Amazon sfrutta la combinazione delle tecnologie Quantum Dot e NanoCell per offrire una resa cromotica più brillante e raffinata.

A questo si unisce il processore α7 Gen 5 con intelligenza artificiale, che utilizza algoritmi di deep learning e intelligenza artificiale per analizzare in tempo reale il flusso dei fotogrammi e ottimizzare così le impostazioni del TV in base al programma che si sta guardando. L’AI Picture e l’AI Sound Pro, nello specifico, ottimizzano audio e video: le immagini saranno più realistiche che mai, mentre l’audio sorround virtuale garantirà un’ascolto immersivo e coinvolgente.

Non solo: grazie a modalità come FILMMAKER o tecnologie come VRR e AMD FreeSync Premium sarà possibile ottenere il massimo mentre si guardano film o si gioca con i propri titoli preferiti. La prima consente infatti di vedere film e serie TV così come sono state immaginate dal regista; le seconde, invece sfruttano la frequenza di aggiornamento variabile per offrire la miglior esperienza videoludica possibile.

A gestire il tutto troviamo la piattaforma webOS 22, che garantisce l’accesso a tutte le piattaforme di streaming audio e video (Amazon Prime Video e non solo) e la possibilità di scaricare app di ogni tipo all’interno di uno store composto da migliaia e migliaia di prodotti. Non solo: il sistema operativo per smart TV realizzato dalla stessa LG mette a disposizione diverse funzionalità smart, che faciliteranno la gestione della casa domotica. La compatibilità con Alexa e gli altri maggiori assistenti vocali permetterà di gestire il TV e altri device smart con semplici comandi vocali, o attraverso l’interfaccia del TV stesso.

Smart TV LG, prezzo mai così basso: offerta e sconto Amazon

Uno smart TV versatile ed estremamente valido, caratterizzato da un prezzo di listino decisamente interessante. Grazie allo sconto del 37% garantito da Amazon sarà possibile risparmiare ben 350 euro dal listino. Acquistandolo oggi, lo si pagherà 599,00 euro al posto dei 949,00 euro del prezzo consigliato dal produttore coreano. Un’offerta irripetibile, insomma, da non farsi scappare per nessun motivo.

