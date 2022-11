LG, questo è lo smart TV da 50" da comprare subito: sconto pauroso

Sarà il periodo, sarà l’avvicinarsi del Black Friday, ma in questi primi giorni di novembre troviamo offerte veramente "paurose" con tantissimi minimi storici che ci fanno risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo di listino. E le promo riguardano anche prodotti da poco lanciati sul mercato e che quindi si trovano solitamente a prezzo pieno. Tra le offerte che troviamo oggi c’è anche lo smart TV LG 50UQ75006LF, televisore lowcost da 50 pollici che oggi è disponibile al minimo storico grazie allo sconto del 36%. Si tratta del miglior prezzo web e si risparmiano 200€ sul prezzo di listino. Si tratta di un’offerta davvero molto interessante: questo smart TV di LG è perfetto da avere nel salotto e assicura immagini con una risoluzione elevatissima.

Se non volete spendere una cifra elevatissima per il nuovo televisore, questo modello dell’azienda sud-coreana è perfetto. Oggi è disponibile a un prezzo da "2021" (con l’inflazione galoppante di quest’anno i prezzi sono aumentati anche per gli smart TV e oramai è veramente complicato trovarne uno a un prezzo decente) ed è veramente un peccato non approfittarne. Ha tutto quello che si richiede a un televisore in questo 2022: uno schermo con una risoluzione elevatissima, un ottimo sistema operativo, un processore prestazionale e diverse modalità in base alla tipologia di contenuto. Ed è compatibile con gli assistenti vocali, in modo da cambiare canale direttamente con la propria voce. Difficile chiedere di più a un televisore che costa così poco.

LG 50UQ75006LF: la scheda tecnica

Uno smart TV lowcost con delle caratteristiche da vero top di gamma. Questo televisore dell’azienda sud-coreana ha davvero pochi eguali sul mercato e al prezzo a cui lo troviamo oggi è un vero best buy. E per capirlo basta vedere attentamente la scheda tecnica.

Partiamo dall’elemento centrale: lo schermo. Lo smart TV LG ha un display da 50 pollici (misura ideale per il salotto di casa) con risoluzione 4K UHD e assicura un’esperienza di visione cristallina. Si riescono a cogliere anche i singoli dettagli e le sfumature più nascoste. Il merito è anche del processore α5 di quinta generazione che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei contenuti. Come ad esempio con la tecnologia dell’upscaling che aumenta la risoluzione dei contenuti che nativamente non sono in altissima definizione per offrire delle immagini sempre perfette.

Non mancano delle tecnologia ad-hoc pensate per migliorare ulteriormente la qualità dei contenuti. La tecnologia HDR10 Pro regola la luminosità dei contenuti HDR per ottimizzare il colore e la nitidezza di ogni immagine e rende ogni contenuto molto più reale. La FILMMAKER MODE, invece, come si può intuire dal nome, interviene sui film e sulle serie TV per preservare i colori, le impostazioni delle immagini e la fluidità dei fotogrammi originali per proporti un’autentica visione cinematografica. E lo stesso vale anche per il gaming, grazie alla modalità ad hoc che si può attivare dalle impostazioni. Per gli amanti dello sport, invece, è stato sviluppato un sistema di notifica che ti avverte in tempo reale quando stanno per iniziare le partite delle tue squadre del cuore.

Merita una menzione speciale anche il sistema operativo WebOS 22 che ci permette di gestire tutti gli aspetti inerenti l’entertainment. Troviamo tutte le app dedicate alle piattaforme di streaming: Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+, YouTube e anche RaiPlay. Lo smart TV permette anche di creare dei profili personali che puoi gestire direttamente dalla dashboard, in modo da trovare dei suggerimenti su cosa vedere in base alle proprie preferenze. Infine, il televisore è anche compatibile con Alexa e Google Assistente: puoi gestire le funzionalità più importanti direttamente con la tua voce, come, ad esempio, alzare il volume oppure lanciare un’app specifica.

Smart TV LG da 50 pollici: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smart TV LG 50UQ75006LF in offerta su Amazon a un prezzo di 349,90€, con uno sconto del 36% rispetto a quello di listino. Per il televisore, oltre a essere il minimo storico pareggiando il prezzo del Prime Day, si tratta anche del miglior prezzo web. Una promo speciale da non farsi sfuggire, anche perché si risparmiano 200€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva direttamente nella fase di check-out (vi consigliamo di leggere il regolamento per capire come funziona). La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

