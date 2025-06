LG, l'aspirapolvere professionale a prezzo stracciato: minimo storico

Fonte foto: LG

Le occasioni su Amazon non mancano mai di stupire: ogni giorno sul sito di e-commerce compaiono nuove promo che non puoi farti scappare. Come quella disponibile oggi per l’aspirapolvere LG CordZero A9K-ULTRA1B disponibile al minimo storico con uno sconto del 44% che te lo fa pagare quasi la metà e risparmi poco meno di 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Definire questo elettrodomestico di LG una semplice scopa elettrica è riduttivo. È una dei migliori aspirapolveri disponibili sul mercato e che all’occorrenza diventa anche una lavapavimenti grazie alla speciale spazzola presente nella confezione. Un elettrodomestico fondamentale da avere in casa e che ti semplifica la vita di tutti i giorni. Nella confezione trovi utili accessori che lo rendono versatile e multi funzione. Insomma, un vero affare che non puoi farti sfuggire.

Aspirapolvere LG CordZero

LG CordZero A9K-ULTRA1B: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è di quelle da non farsi scappare. Da oggi su Amazon è disponibile questo aspirapolvere LG CordZero A9K-ULTRA1B in promo con uno sconto del 44% e il prezzo crolla a 349 euro. Per questa scopa elettrica e lavapavimenti professionale si tratta del minimo storico e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 69,80 euro al mese.

L’aspirapolvere è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione 30 giorni di tempo, come per la maggior parte degli elettrodomestici venduti e spediti da Amazon. Il prezzo è sicuramente elevato, ma stai acquistando una delle migliori scope elettriche disponibili sul mercato.

Aspirapolvere LG CordZero

LG CordZero A9K-ULTRA1B: le caratteristiche tecniche

L’aspirapolvere senza filo LG CordZero A9K-ULTRA1B è ciò che ti serve per pulire casa senza più sforzi e risparmiando anche tempo. La potenza di aspirazione è garantita dalla combinazione del motore Smart Inverter che lavora di concerto con la tecnologia di ultima tecnologia Axial Turbo Cyclone, capace di separare le particelle di polvere e sporco. In realtà, questo prodotto funge anche da lavapavimenti, montando la spazzola Power Drive Mop che trovi nella confezione, progettata appositamente per aspirare e lavare contemporaneamente. Autonomia della batteria interminabile, anche perché ne troverai due da intercambiare velocemente mentre stai pulendo. Hai 3 opzioni di ricarica: a libera installazione, tramite supporto a parete o con modalità compatta, che ti permette di ricaricarlo e usarlo contemporaneamente.

In realtà, nella confezione troverai un vero e proprio arsenale che ti aiuterà a vincere la guerra contro lo sporco: la spazzola Multi-Superficie serve per pulire in profondità ogni superficie, anche quelli delicati come i tappeti; Power Drive Mini Nozzle è, invece, ideale per le superfici in tessuto e i peli di animali; la spazzola Slim è ottima per i pavimenti duri; infine, la già citata Power Drive Mop che lava e aspira allo stesso tempo. Dunque, lo sporco verrà rimosso ovunque si annidi, senza scampo. Oltre a queste spazzole, troverai anche diversi accessori: partiamo da Crevice, che aspira pure nelle aree più difficili; per un’azione combinata 2 in 1, per pulire angoli e piccole fessure; Multi-Angolo, che effettua un’azione rotante a 360°, ottimo per tende, lampadari e ripiani; infine, il tubo flessibile che raggiunge qualsiasi angolo. Quest’ultimo, peraltro, è regolabile fino a 4 livelli di lunghezza. Infine, la tecnologia Kompressor fa sì che la polvere sia compattata così che il sacchetto dura di più.

Aspirapolvere LG CordZero