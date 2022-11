LG Eclair QP5, la soundbar top a un prezzo mai visto: sconto sconvolgente

Una delle migliori offerte che possiate trovare per un dispositivo tech in questo momento su Amazon non riguarda né uno smartphone, né uno smart TV. E nemmeno un computer. Bensì un accessorio per i televisori che in molti sottovalutano, ma che è fondamentale per avere un audio perfetto. Stiamo parlando della soundbar e più specificatamente della LG Eclair QP5, un modello top di gamma che si differenzia da tutto il resto per un aspetto: il design. Infatti, ha dimensioni piccolissime e si adatta a qualsiasi tipo di spazio. Le dimensioni, però, non sono associate alla qualità audio: sotto questo aspetto è un top di gamma in grado di "scatenare" una potenza di ben 320W. E insieme al subwoofer wireless creano un vero audio da cinema.

Come abbiamo anticipato nelle prime frasi, la soundbar LG Eclair QP5 oggi è disponibile con un’offerta incredibile grazie allo sconto del 61%. Avete capito bene, ben il 61% in meno rispetto al prezzo di listino e si risparmiano 470€ sul prezzo di listino. Una promozione sconvolgente e che non bisogna farsi scappare. Difficile trovare un dispositivo con queste qualità e con queste funzionalità a un prezzo così conveniente.

Soundbar LG Eclair QP5: le caratteristiche

Essenziale. Questo aggettivo riassume le caratteristiche e le funzionalità della soundbar LG Eclair QP5. Essenziale come il design minimalista: la soundbar di LG, infatti, è la più piccola con tecnologia Dolby Atmos. Occupa pochissimo spazio, ma allo stesso tempo è in grado di sprigionare una potenza di 320W, anche grazie a un subwoofer molto potente che si collega tramite Bluetooth (quindi non c’è bisogno di nessun cavo).

La LG Eclair QP5 è una soundbar con audio a 3.1.2 canali e tecnologia DolbyAtmos che ti fa immergere direttamente nel suono e ti regala un’esperienza cinematografica. Il subwoofer bidirezionale riduce al minimo le vibrazioni e assicura un suono nitido con qualità elevata in qualsiasi situazione. Sia i bassi sia gli alti sono sempre perfetti, senza nessuna distorsione. Il merito è anche del processore Alpha 9 di quarta generazione che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale e adatta il suono in base alla tipologia di contenuto. L’audio adattivo si serve di un nuovo algoritmo per identificare voci, effetti e frequenze. Quindi, ottimizza il suono in base alla tipologia di contenuto permettendo un’esperienza più coinvolgente, scena dopo scena.

L’audio è sincronizzato alla perfezione anche con i contenuti in 4K, incluso l’HDR e il Dolby Vision. La soundbar è compatibile con qualsiasi smart TV, quindi non è necessario avere per forza un televisore del produttore sudcoreano.

Soundbar LG Eclair QP5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo e mega sconto per la soundbar LG Eclair QP5 che oggi troviamo su Amazon a un prezzo di 269,99€. Lo sconto è di ben il 61% e si risparmiano 470€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico in questo ultimo periodo e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Per rapporto qualità-prezzo è davvero imbattibile. C’è anche la possibilità di pagarla a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). La disponibilità è immediata e la consegna super-rapida.

