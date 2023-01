LG, prezzo crollato per la lavatrice smart: non è mai stata così conveniente

Dite pure addio a tutti i vostri problemi con i lavaggi. Grazie alla lavatrice LG F4WV312S0E potrete ridurre il numero di lavaggi settimanali e ottenere capi puliti e igienizzati in poche decine di minuti. Il sogno di chiunque si trova a combattere con panni sporchi, insomma.

Grazie ai 12 chilogrammi di carico, infatti, sarete in grado di fare 2 lavaggi in 1 (o quasi), risparmiando acqua ed energia elettrica. Questa, però, è solo una delle tante funzionalità che rendono la LG F4WV312S0E particolarmente interessante. Grazie all’intelligenza artificiale, ad esempio, è in grado di riconoscere i capi e scegliere autonomamente il programma di lavaggio più adatto, facendo risparmiare tempo, energia e preservando i capi. A questo si unisce uno sconto da urlo che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre: la lavatrice smart LG non è mai stata così conveniente.

LG F4WV312S0E, lavatrice a carica frontale 12 kg di carico, centrifuga 1.400 giri, con intelligenza artificiale

LG F4WV312S0E scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il fiore all’occhiello della lavatrice LG F4WV312SoE è, senza ombra di dubbio, l’intelligenza artificiale DD AI che fa gran parte del lavoro al nostro posto. Sfruttando diversi sensori presenti nel cestello, la lavatrice è in grado di calcolare il peso del lavaggio e i tessuti dei capi da lavare. Sarà così in grado di calcolare in perfetta autonomia il programma di lavaggio più adatto, facendo risparmiare tempo, energia e preservando gli abiti.

Ovviamente, sarà possibile scegliere manualmente il programma da impiegare, così da avere capi puliti e profumati come piacciono a noi. Nel lungo elenco di programmi di lavaggio disponibili spicca l’Allergy Care con funzione a vapore igienizzante: in questo modo sarà possibile eliminare il 99.9% degli acari della polvere responsabili di allergie o problemi respiratori. Perfetto, insomma, se in casa si hanno bambini piccoli.

Nonostante i 12 chilogrammi di carico massimo, la lavatrice smart LG non occupa più spazio delle altre lavatrici sul mercato. Grazie a una migliore distribuzione delle componenti, il cestello rientra in appena 60 centimetri di profondità. Insomma, sistemarla nel ripostiglio o nella lavanderia di casa non sarà un problema.

LG, la lavatrice smart al minimo storico: sconto e prezzo finale

Come accennato inizialmente, la LG F4WV312S0E è tra le offerte top di oggi su Amazon grazie a uno sconto da urlo che fa letteralmente crollare il prezzo. Acquistando la lavatrice smart si potrà infatti approfittare di uno sconto del 57% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

La lavatrice smart di LG costa 559,99 euro, contro i 1.299,99 euro del prezzo di listino. Il risparmio, dunque, è considerevole: oltre 700 euro in meno su uno degli elettrodomestici di punta del produttore sudcoreano.

