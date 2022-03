Il potentissimo LG Gram da 17 pollici è di nuovo al minimo storico

Ottima notizia per i creator e tutti gli altri utenti che hanno bisogno di un laptop potente e affidabile, ma non vogliono comprare un MacBook: l’ottimo LG Gram 17Z90P da 17 pollici con Windows 11 è nuovamente in sconto su Amazon, con un corposo sconto che, questa volta, lo porta addirittura al prezzo minimo storico.

Stiamo parlando di un vero e proprio gioiellino, con un processore Intel molto potente, un display eccezionale, tantissima memoria e un peso piuma. Una vera e propria workstation portatile, per chi fa audio, video e foto, per i programmatori e, in generale, per tutti coloro che hanno bisogno di tanta potenza e di uno schermo di alto livello. I prodotti in grado di soddisfare queste richieste non sono certo molti, specialmente se non mettiamo in conto l’opzione MacBook e MacBook Pro, quindi i prezzi non sono bassi. Ma si tratta di macchine per lavorare o, se non le si usa per lavoro, di computer che hanno di fronte diversi anni di vita grazie all’ottima componentistica integrata.

LG Gram 17Z90P: caratteristiche tecniche

LG Gram 17Z90P è un laptop con display da 17 pollici, Quad HD (2.560×1.600) con rapporto d’aspetto 16:10, di tipo LCD IPS. Ruota intorno al chip Intel i7-1165G7, con GPU Iris Xe, ed è certificato EVO.

Massiccia la dotazione di memoria: 16 GB di RAM DDR4, 1 TB di spazio di archiviazione su SSD, quindi velocissimo. E’ comunque presente una porta Thunderbolt4, grazie alla quale potremo collegare un hard disk esterno ad alte prestazioni.

Molto capiente la batteria, da ben 80 Wh per una autonomia dichiarata fino a 18,5 ore nella riproduzione dei video (con le app professionali, invece, dipende tutto dal carico di lavoro). Incredibile, anche visto il peso della batteria, il fatto che tutto il laptop LG Gram 17Z90P pesi solo 1,35 chili.

LG Gram 17Z90P: l’offerta Amazon

LG Gram 17Z90P è un laptop professionale e, come tale, non costa poco. Anzi: il prezzo di listino è (con la configurazione descritta) pari a ben 1.999 euro. Ed è un prezzo giusto, per una macchina del genere.

Per fortuna, ed è anche questo uno dei motivi per cui i creator adorano gli LG Gram, questo computer viene frequentemente scontato da Amazon. Adesso è al minimo storico: 1.699 euro (-300 euro, -15%). Sembrano tanti, ma è un affare anche perché è venduto e spedito da Amazon.

LG Gram 17Z90P – Display 17 pollici Quad HD – RAM 16 GB, SSD 1 TB