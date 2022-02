LG, lo smart TV da 65 pollici costa quasi la metà: prezzo imperdibile

Con il passaggio dal “vecchio" al “nuovo" digitale terrestre avviato a inizio gennaio, molti italiani si sono ritrovati in casa televisori non più funzionanti. Lo standard DVB-T2, che garantisce una miglior qualità video e una minor occupazione di banda, non può essere infatti decodificato dai vecchi TV (quelli prodotti prima del 2017 non sono compatibili con lo standard), rendendo di fatto inutilizzabili centinaia di migliaia di apparecchi presenti nelle cucine, nei salotti e nelle camere da letto degli italiani.

Se vi trovate in questa situzione, non avete nulla di cui preoccuparvi. Di smart TV in offerta ce ne sono a bizzeffe, e con sconti anche piuttosto elevati. È il caso dello LG 65UP75006LF, apparecchio che coniuga ottime caratteristiche tecniche a un prezzo interessante. Un dispositivo da non farsi scappare per nessuna ragione al mondo se state cercando un nuovo televisore: vi permetterà di guardare i vostri programmi preferiti in 4K pagando quasi la metà del prezzo di listino.

Smart TV LG 65UP75006LF, caratteristiche e funzionalità

La caratteristica che più colpisce dello smart TV LG oggi in offerta su Amazon è la sua versatilità. Dotato di un pannello LED da 65 pollici con risoluzione 4K (3840×2160 pixel), il televisore intelligente del produttore coreano può essere inserito in ambienti domestici di ogni tipo senza che l’armonia casalinga ne risenta.

Ovviamente dotato di ricevitore DVB-T2 HEVC Main 10, lo LG 65UP750006LF è dotato di processore Quad Core 4K, capace di eliminare il rumore delle immagini e assicurare una qualità video senza pari. Il Real 4K UHD, infatti, offre immagini ancora più brillanti e realistiche, caratterizzate da colori e contrasti più vividi. Gli appassionati di cinema, poi, non potranno non apprezzare la modalità FILMAKER MODE, che disattiva l’effetto “motion shooting" e permette di guardare le pellicole così come sono state ideate e riprese dai registi.

Il sistema operativo webOS 6.0 (aggiornabile ovviamente alle versioni successive) garantisce funzionalità smart avanzate e la piena compatibilità con LG AI THINQ. Non solo sarà possibile accedere ai servizi di streaming audio e video (come Amazon Prime Video, Prime Music, Netflix e Spotify, per citare i maggiori), ma permetterà di controllare i dispositivi della smart home e fare ricerche online nel giro di pochi istanti. La compatibilità con Alexa e altri assistenti vocali fa sì che il telecomando si trasformi in una sorta di “microfono" grazie al quale chiedere le previsioni meteo, scegliere un programma in TV, accendere e spegnere lampadine smart in casa e molto altro ancora.

LG 65UP75006LF, smart TV in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Il prezzo dello LG 65UP750006LF, come accennato, è la più classica delle ciliegine sulla torta. Grazie allo sconto del 43% sul listino (risparmi poiù di 400 euro), il prezzo scende al minimo storico su Amazon. Lo smart TV può essere infatti acquistato a 539,00 euro, pagabili anche in 12 rate a interessi zero e senza spese di istruttoria grazie al servizio Amazon riservato agli utenti Prime (44,92 euro al mese per dodici mesi). In alternativa, si potrà optare per il servizio “Acquista subito e paga a rate" di Cofidis, che consentirà di dilazionare il pagamento in più mensilità.

LG 65UP750006LF, smart TV 65 pollici con processore 4K, Wi-Fi e webOS 6, compatibile con Alexa