LG, lo smart TV top di gamma costa la metà: offerta imperdibile

Quando si cerca l’eccellenza visiva nel settore degli smart TV c’è solamente una categoria nella quale guardare: quella dei televisori con pannelli OLED. Il realismo e il livello di dettaglio garantito da questa tecnologia è, al momento, inarrivabile da qualunque altra presente sul mercato.

Ed LG, in questo settore, non conosce (quasi) rivali. Gli smart TV OLED del produttore sudcoreano, come lo LG OLED55G26LA tra le offerte top di oggi su Amazon, sono caratterizzati da colori brillanti e luminosi e contrasto ottimizzato: le immagini saranno realistiche come non mai. La migliore esperienza visiva della vostra vita, indipendentemente dal programma che state guardando.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

LG OLED55G26LA, smart TV 4K da 55 pollici con pannello OLED EVO, Processore α9 Gen 5, Brightness Booster Max, Dolby Vision Precision Detail e webOS 22

LG OLED55G26LA scheda tecnica, caratteristiche e funzionalità

Il pannello OLED Evo Gallery Edition è il vero punto di forza dello smart TV LG in offerta su Amazon. Offre il meglio che tu possa desiderare in fatto di qualità delle immagini, della luminosità e del design, per un’esperienza visiva senza pari.

Merito della tecnologia Brightness Booster Max che, in combinazione con il Dolby Vision Precision Detail e il processore α9 Gen 5 a intelligenza artificiale, ottimizzano le immagini in tempo reale per offrirti la miglior qualità possibile. La luminosità sarà ottimizzata in base al programma che si sta guardando, mentre le immagini saranno precise e perfette in ogni dettaglio. Discorso analogo anche per l’audio: la tecnologia Dolby Atmos ti proietta all’interno delle scene che stai guardando grazie all’audio tridimensionale.

La piattaforma operativa webOS 22 ti mette a disposizione migliaia di app differente da installare, che ti permetteranno di accedere a contenuti sempre nuovi e di sfruttare al meglio le caratteristiche tecniche del tuo TV. La compatibilità con Alexa permette di controllarne le funzioni con semplici comandi vocali, così da poter cambiare canale o aumentare e diminuire il volume anche se non trovi più il telecomando.

LG, lo smart TV OLED top a interessi 0 su Amazon: sconto e prezzo

Acquistando oggi lo smart TV OLED di LG si farà un doppio affare. Da un lato sarà possibile pagarlo il prezzo più basso di sempre su Amazon; dall’altro, potrete approfittare della possibilità di pagarlo a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Lo LG OLED55G26LA costa 1.399,99 euro, scontato del 42% rispetto al prezzo di listino (risparmio di 1.100 euro). Gli utenti iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito possono poi scegliere di pagarlo in 12 rate a interessi zero: in questo modo lo si paga 116,67 euro al mese per 12 mesi.

LG OLED55G2LA, smart TV 4K da 55 pollici con pannello OLED EVO, Processore α9 Gen 5, Brightness Booster Max, Dolby Vision Precision Detail e webOS 22