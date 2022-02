LG, lo smart TV da 65” oggi è in super offerta: sconto di 500€

Per godere al meglio dei propri contenuti preferiti è necessario avere uno smart TV con schermo ad altissima risoluzione (4K per intenderci), di ottima qualità (ce ne sono tantissimi sul mercato) e, se abbiamo spazio a disposizione, anche abbastanza grande. Come ben sappiamo, però, più è grande lo schermo, maggiore è il costo del televisore intelligente. Oramai trovare un TV da più di 60 pollici a meno di 1000€ è diventato molto complicato (ci riferiamo sempre a smart TV top di gamma con i migliori componenti).

Se non si ha un budget sufficiente da spendere all’istante, la soluzione migliore è aspettare qualche buona offerta. E su Amazon c’è sempre qualche super promozione che riguarda qualche smart TV top di gamma. Oggi è la volta del televisore intelligente LG NanoCell 65NANO806PA, disponibile sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo di 849€, ben il 35% in meno rispetto al prezzo di listino. SI tratta di un risparmio di quasi 500€. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero. Lo smart TV top di LG è già pronto per il nuovo digitale terrestre e non c’è bisogno di un decoder esterno per continuare a vedere i vari Rai 1, RAI 2, Canale 5 e così via.

Caratteristiche smart TV LG NanoCell 65NANO806PA

Se state cercando il meglio per il vostro salotto, difficilmente troverete uno smart TV con un rapporto qualità-prezzo migliore del LG NanoCell 65NANO806PA. Si tratta di uno dei modelli di punta lanciati dall’azienda sudcoreana nel 2021, quindi integra tutte le migliori tecnologie del momento.

Partiamo dallo schermo: il pannello ha una diagonale da 65" con risoluzione 4K (reale). Grazie alla tecnologia NanoCell le immagini del TV sono visibilmente più nitide e particolareggiate rispetto a un TV HD qualsiasi. I colori sullo schermo sono precisi e puri e ogni immagine sembra reale. Anche il processore quad core 4K svolge egregiamente il suo lavoro e fa in modo che ogni contenuto sia fluido e con la miglior qualità possibile (le immagini a bassa risoluzione vengono ottimizzate e riprodotte con una qualità simile al 4K).

Non mancano delle modalità ad hoc pensate per film, serie TV o programmi sportivi. La “FILMAKER MODE" disattiva il “motion smoothing" preservando i colori originali e offrendo un’esperienza quasi cinematografica. La tecnologia NanoCell è pensata anche per il gaming, con le immagini che si regolano in automatico in base alla tipologia di gioco.

Come la maggior parte dei televisori LG, anche questo si basa sulla piattaforma smart webOS 6.0 che permette di installare decine di applicazioni, tra cui tutte quelle dedicate al video streaming (Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e DAZN). Il televisore intelligente ha anche il supporto ad Alexa e Google Assistant: basteranno poche parole per far partire la propria serie TV preferita. Come detto, è già pronto per il nuovo digitale terrestre e non ha bisogno di dispositivi esterni.

Smart TV LG NanoCell 65NANO806PA in offerta: prezzo e sconto

Non sempre si trovano su Amazon offerte di questo tipo con sconti così elevati. Se siete alla ricerca di uno smart TV con schermo grande e con caratteristiche avanzate, oggi è il vostro giorno. Su Amazon lo smart TV LG NanoCell 65NANO806PA è in offerta a 849€, il 35% in meno rispetto al prezzo consigliato. Il risparmio in termini monetari è di 450€, una cifra davvero considerevole (ci si può acquistare praticamente un altro smart TV da 50"). Inoltre, c’è anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero: 12 rate da 70,75€. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi vi consigliamo di essere veloci nell’approfittarne. Lo smart TV viene venduto e spedito da Amazon.

Per chi vuole spendere un po’ di meno ci sono sempre in offerta i modelli da 50 e 55 pollici. Le caratteristiche sono le stesse, a cambiare è solo la dimensione dello schermo. Anche in questo caso lo sconto supera il 35%.

