LG OLED da 65 pollici al minimo storico: offerta imperdibile

Il panorama degli smart TV top di gamma è probabilmente, tra i più dinamici mondo hi-tech. I continui sviluppi e progressi tecnologici fanno sì che i vari produttori siano impegnati in una lotta senza esclusione di colpi per realizzare televisori caratterizzati dalla massima qualità visiva e funzionalità smart avanzate.

Lo LG OLED65C24LA rientra a pieno nel novero degli smart TV top di gamma. Forte di una scheda tecnica che non teme confronti, l'apparecchio del produttore sudcoreano fa ampio ricorso alla intelligenza artificiale per garantire la miglior esperienza audio e video con qualunque programma. Un dispositivo che, grazie al design slip, si adatta senza problemi a qualunque ambiente domestico.

LG OLED65C24LA scheda tecnica: caratteristiche tecniche e funzionalità

Lo smart TV di LG in offerta al minimo storico su Amazon è dotato dell’esclusiva tecnologia OLED EVO 4K. Il lavoro sinergico tra il processore è il pannello permette infatti di ottenere immagini ancora più luminose rispetto alla tecnologia OLED "tradizionale". Ne guadagna, ovviamente, il realismo: i dettagli di film, serie TV e programmi sportivi saranno senza paragoni, per un’esperienza visiva assolutamente coinvolgente.

Il processore α9 Gen 5 progettato e realizzato dalla stessa casa sudcoreana sfrutta poi l’intelligenza artificiale per offrire sempre la miglior qualità video possibile. L’AI Picture Pro analizza in tempo reale le immagini del programma che si sta guardando e ottimizza luminosità, contrasto e saturazione per garantire sempre la miglior esperienza d’uso. In questo modo l’utente non dovrà perder decine di minuti nel tentativo di trovare la miglior combinazione possibile, ma potrà affidarsi completamente alle funzionalità dell’apparecchio.

Il Dynamic Tone Mapping è il Dolby Vision con Precisione Detail concorrono poi ad arricchire ulteriormente la qualità delle immagini trasmesse dal televisore top di gamma di LG. La prima tecnologia divide ogni singolo fotogramma fin 5.000 zone, offrendo una mappatura dei toni e dei colori più completa che mai; la seconda, invece, dona un’intensità straordinaria alle immagini, con dettagli nitidi e precisi.

Lo smart TV OLED di LG in offerta su Amazon poi è perfetto anche per il gaming più spinto. Merito delle quattro porte HDMI 2.1 capaci di garantire una larghezza di banda da 48 gigabit al secondo e un gameplay fluido e senza lag di sorta (con frequenza di aggiornamento di 120 Herzt e risoluzione 4K). L’ideale, insomma, per le console Next Gen oggi in commercio.

A gestire il tutto troviamo la piattaforma operativa webOS 22, ultima versione del sistema operativo per smart TV sviluppato dalla stessaLG. Non solo si avranno a disposizione migliaia di app tra le quali scegliere, ma si potrà sfruttare l’intelligenza artificiale per ottenere consigli sui programmi, serie TV e film più in linea con i propri interessi. Inoltre, grazie alla compatibilità con i più importanti e conosciuti assistenti vocali, si potranno controllare le funzionalità del TV con semplici comandi vocali.

LG OLED da 65 pollici in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Lanciato sul mercato poche settimane fa, lo smart TV del produttore sudcoreano è già disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. Lo LG OLED65C24LA è scontato del 33% e dà la possibilità di risparmio diverse centinaia di euro sul prezzo di listino. Il televisore smart da 65 pollici può essere acquistato a 1.999,00 euro, prezzo più basso mai toccato dall’apparecchio sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

LG OLED65C24LA, smart TV da 65 pollici con processore α9 Gen 5, Brightness Booster e Dolby Vision Precision Detail, piattaforma operativa webOS 22, compatibile con Alexa