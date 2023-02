LG OLED48A26LA 4K 48 pollici: la Smart TV è scontatissima su Amazon

Le Smart TV di ultima generazione hanno iniziato a subire un notevole aumento dei prezzi di listino. Acquistare una smart TV con diagonale tra i 48 e i 55 pollici, le misure più richieste nelle case, oggi non è più alla portata di tutti specialmente se parliamo di Smart TV di alta qualità, di buona marca e, in particolare, con tecnologia OLED.

Una delle soluzioni per salvare capra e cavoli, cioè per comprare un ottimo prodotto senza spendere un patrimonio, è cercare qualche offerta su un modello dell’anno precedente. Ad esempio sulla LG OLED48A26LA, una Smart TV 2022 da 48 pollici, con pannello OLED, che su Amazon comincia ad essere disponibile a prezzi ben più abbordabili rispetto a quello di listino. Si tratta, comunque, di un prodotto di fascia alta che non può essere un low cost, ma con l’offerta diventa molto più interessante, per molte più persone.

LG OLED48A26LA – Smart TV OLED – Diagonale 48 pollici

LG OLED48A26LA: caratteristiche tecniche

La Smart TV OLED48A26LA di LG ha un pannello OLED da 48 pollici, con risoluzione 4K, supporto al Dolby Vision e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Ha il processore Alpha7 di quinta generazione, che si occupa dell’elaborazione degli algoritmi di miglioramento delle immagini, come il Dynamic Tone Mapping che migliora i contrasti, dell’applicazione ottimale dell’HDR quando i contenuti sono compatibili con il formato ad alta gamma dinamica.

Lo stesso chip, poi, si occupa anche dell’upscaling (quel processo che porta a 4K i contenuti che nascono in Full HD), della modifica automatica della luminosità in base alla scena, ma anche di trasformare i 2 canali stereo in un audio virtuale a 5.1.2 canali. A proposito di audio: la potenza degli speaker di questa Smart TV LG OLED è di 20W (10+10W), e c’è anche la compatibilità con il Dolby Atmos.

Le connessioni, invece, includono 3 porte HDMI 2.0, 2 USB, un’uscita digitale ottica, una porta LAN, WiFi e Bluetooth 5.0. Sono disponibili due sintonizzatori, per il digitale terrestre DVB-T2 e per il satellitare DVB-S2 (Lativù 4K).

Il sistema operativo è WebOS di LG, per il quale sono ormai disponibili tutte le principali app (di streaming e non solo). C’è la compatibilità con i comandi vocali di Amazon Alexa, Google Assistant e tra i sistemi smart home supportati c’è anche Apple HomeKit.

TV LG OLED48A26LA: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino della Smart TV LG OLED48A26LA è di 1.099 euro, che non sono affatto pochi per un modello da 48 pollici ma che si accettano perché è un OLED e, per di più, un OLED di LG. Ma con l’offerta in corso su Amazon, per fortuna, è possibile pagare molto meno: 800,99 euro (-27%, -298,01 euro). Si tratta di una eccellente occasione per cambiare la TV del salotto con un modello di alta qualità e di prestigio.

