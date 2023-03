LG, sconto esagerato per lo smart TV OLED: minimo storico

Ci sono alcune offerte che lasciano il segno per la loro straordinarietà. Solitamente capita durante eventi speciali, come le Offerte di Primavera appena lanciate da Amazon e che terminano nella serata di mercoledì 29 marzo. Ci riferiamo alla promo disponibile per lo smart TV premium LG OLED48C24LA, un televisore straordinario dotato delle migliori componenti disponibili sul mercato, a partire dall’innovativo e potentissimo processore α9 Gen 5 in grado di offrire funzioni mai viste in precedenza.

Uno smart TV che ha un prezzo di listino abbastanza elevato, ma che oggi troviamo con uno sconto eccezionale del 44% che fa risparmiare ben 750€. Per il TV si tratta del minimo storico e anche del miglior prezzo di tutto il web. Una promo davvero eccezionale che si arricchisce anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Se stavate aspettando l’offerta giusta per acquistare il nuovo TV, questa è quella che fa per voi, ma dovete essere veloci: scade tra pochissime ore.

LG OLED48C24LA

Smart TV OLED LG: le caratteristiche tecniche

Mai come in questo caso è corretto associare la parola potenza a uno smart TV. Il televisore LG OLED48C24LA è uno dei migliori nella sua categoria, grazie alla presenza di componenti di ultima generazione e super performanti.

Partiamo dall’elemento più importante in un televisore: lo schermo. Lo smart TV LG monta un display OLED da 48" con risoluzione 4K e un contrasto praticamente infinito dato dall’assenza di luce superflua. I pixel autoilluminanti assicurano un nero perfetto e come in ogni OLED i neri sono assoluti. La qualità delle immagini è elevatissima, anche grazie alla presenza del potente processore α9 Gen 5, il più potente mai realizzato da LG e che è in grado di lavorare in maniera sinergica con le altre componenti del TV. Al lavoro del processore si affianca anche quello dell’intelligenza artificiale, che interviene in tantissimi piccoli aspetti per offrire un risultato finale eccezionale.

Intelligenza artificiale che troviamo anche nel sistema ThingQ Ai che ti consiglia cosa vedere in base alle tue preferenze. Il sistema operativo webOS 22, invece, è uno dei migliori per quanto riguarda gli smart TV e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, RaiPlay e YouTube.

Lo smart TV LG ha diverse modalità di visione che si adattano alla tipologia di contenuto e che settano automaticamente alcune impostazioni dello schermo e dell’audio per garantirti la migliore esperienza possibile. Presente anche una modalità dedicata ai videogame che permette di giocare in Dolby Vision 4K a 120Hz. Un vero piacere per gli occhi.

Smart TV OLED LG in offerta lampo su Amazon: prezzo e sconto

Una vera e propria offerta WOW per lo smart TV LG OLED48C24LA. Oggi lo troviamo con uno sconto del 44% e il prezzo scende fino a 949€. Il risparmio è considerevole: ben 750€ rispetto a quello di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 79,09€. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. La promo scade domani sera (mercoledì 29 marzo): dovete approfittarne subito.

LG OLED48C24LA

