LG, lo smart TV costa la metà: a questo prezzo è da comprare subito

Anche se la qualità dei TV LED sta crescendo in maniera esponenziale, la ricchezza dei colori e il livello di dettaglio offerti dai TV OLED resteranno a lungo irraggiungibili. Per questo, un numero crescente di persone opta sempre più spesso per l’acquisto di un TV OLED.

Lo LG OLED48C24LA è probabilmente tra le migliori opzioni se state pensando di passare da un TV LED a uno OLED. Tra le "punte di diamante" della serie C2 del produttore sudcoreano, garantisce un’esperienza visiva e audio di altissimo livello, unite a funzionalità smart e multimediali di ultimissima generazione. Da non sottovalutare poi lo sconto garantito da Amazon (che abbatte il prezzo della metà) e la possibilità di pagare il TV a rate senza interessi. Insomma, un’offerta da non farsi sfuggire.

LG OLED48C24LA, smart TV OLED evo da 48 pollici, processore α9 Gen 5, Dolby Vision Precision Detail, Dolby Atmos e compatibile con Alexa

LG OLED48C24LA scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il pannello OLED di ultima generazione (con tecnologia Evo, per colori ancora più brillanti) e il processore a intelligenza artificiale α9 Gen 5 sono i due veri punti di forza dello smart TV LG in offerta oggi su Amazon. Il lavoro sinergico tra pannello e processore, infatti, fa sì che i colori e le immagini mostrate dal televisore siano più realistiche che mai.

Il processore, sfruttando potenti algoritmi di deep learning e intelligenza artificiale, analizza in tempo reale il flusso dei fotogrammi, ottimizzando le impostazioni in base al programma che si sta guardando. La mappatura dei toni dinamica e la compatibilità con tecnologie come Dolby Vision IQ fanno il resto: le immagini mostrate dal pannello OLED Evo saranno estremamente dettagliate, per un’esperienza visiva senza paragoni.

Sul fronte della multimedialità, lo smart TV OLED del produttore sudcoreano offre praticamente tutto. La piattaforma webOS 22, secondo molti il sistema operativo per smart TV più avanzato, consente di accedere a migliaia e migliaia di app di ogni genere. Sarà così possibile non solo vedere film e serie TV dalle maggiori piattaforme streaming, ma anche installare applicativi e utility per facilitarci nella vita di tutti i giorni. La compatibilità con Alexa e gli altri assistenti vocali fa sì che si possa controllare il TV e le sue funzionalità con semplici comandi vocali.

Smart TV OLED di LG a rate a interessi 0: prezzo e offerta

Comprando oggi lo smart TV OLED di LG non solo sarà possibile risparmiare diverse centinaia di euro, ma si avrà anche la possibilità di pagarlo a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine. Come accennato, lo smart TV LG OLED della serie C2 è disponibile sulla piattaforma di e-commerce per eccellenza con uno sconto sul listino del 46%, che permette di risparmiare oltre 700 euro. Lo si paga 925 euro anziché 1699,00 euro.

Gli utenti iscritti ad Amazon Prime possono poi comprare il TV a rate, che in questo caso consente di dilazionare il pagamento in ben 12 rate. Sarà sufficiente scegliere questa modalità di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi proseguire normalmente. In questo modo lo smart TV LG OLED48C24LA costa 77,16 euro al mese per 12 mesi.

