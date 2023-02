LG, lo smart TV OLED è al minimo storico: offerta da non lasciarsi scappare

Gli smart TV OLED garantiscono, a oggi, la miglior esperienza visiva possibile. E, tra questi, quelli prodotti da LG sono probabilmente i migliori che possiate trovare sul mercato.

Lo LG OLED55A26LA garantisce un’esperienza d’uso di primissimo livello a un prezzo più che interessante. Disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre, lo smart TV del produttore sudcoreano è caratterizzato da neri profondi e immagine realistiche come non mai. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire, se si è alla ricerca di un nuovo televisore per il salotto di casa.

LG OLED55A26LA, smart TV da 55 pollici con processore α7 Gen 5, webOS 22, compatibile con Alexa

LG OLED55A26LA scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il pannello OLED di ultima generazione con pixel auto illuminanti è, senza ombra di dubbio, il principale punto di forza di uno smart TV eccellente. La tecnologia dello smart TV LG garantisce neri profondi e immagini più realistiche che mai: i contrasti sono accentuati per garantire un’esperienza visiva immersiva.

Il processore α7 Gen 5 spicca poi tra i punti di forza dello smart TV del produttore sudcoreano. Sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale, è in grado di analizzare in tempo reale il flusso di fotogrammi e impostare automaticamente le varie impostazioni di luminosità, contrasto e saturazione per garantirti la miglior esperienza visiva possibile. Ovviamente, puoi continuare a impostare tutto manualmente, oppure affidarti a una delle tante modalità di visione (come la modalità FILMMAKER) pensate appositamente per i vari programmi TV.

Al pannello OLED e al processore a intelligenza artificiale si sommano funzionalità smart avanzate, progettate per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dell’apparecchio. La piattaforma operativa webOS 22 è tra le più avanzate per smart TV e mette a disposizione applicativi di ogni genere da installare. La compatibilità con Alexa e gli altri maggiori assistenti vocali ti permette poi di controllare tutte le varie funzionalità con la voce: basterà un comando vocale per lanciare un’app o cercare un film del genere che preferisci.

LG, smart TV OLED a tasso zero su Amazon: offerta, rate e prezzo finale

Lo smart TV LG OLED da 55 pollici non è mai stato così conveniente come oggi. Merito dello sconto del 38% che permette di risparmiare 500 euro sul prezzo di listino. Acquistando oggi lo LG OLED55A26LA lo si pagherà solamente 809,99 euro anziché 1299,00 euro.

A questo si unisce poi la possibilità di pagare il TV a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o una carta di debito possono infatti scegliere di pagare in 12 rate senza costi supplementari. In questo modo lo LG OLED55A26LA costerà 67,20 euro al mese per 12 mesi.

