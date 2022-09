LG, questo è lo smart TV da 55” che devi comprare subito: prezzo incredibile

Le offerte di settembre di Amazon ancora non si sono concluse. Per alcuni prodotti legati al mondo del gaming proseguono fino al 9 settembre. Troviamo componenti per PC, videogame in super sconto per console e anche smart TV. Come ad esempio questo LG OLED55B26LA da 55 pollici in super promo con uno sconto del 42% che fa risparmiare ben 750€ sul prezzo di listino. Per il televisore si tratta del minimo storico e anche del miglior prezzo web. Stiamo parlando di un televisore premium, con caratteristiche e tecnologie di ultima generazione che permettono di vedere qualsiasi contenuto con la massima risoluzione disponibile.

LG è oramai sinonimo di garanzia nel mondo dei televisori, soprattutto nel settore degli schermi OLED. Il modello che troviamo oggi in offerta è stato lanciato sul mercato da pochissimi mesi e si contraddistingue per la presenza di un processore top di gamma che lavora in sinergia con tutte le altre componenti per assicurare la miglior qualità possibile. Inoltre, grazie al supporto al Dolby Vision IQ e al Dolby Atmos è possibile vedere film e serie TV come se si fosse al cinema. L’offerta scade tra pochissimi giorni e lo smart TV è molto richiesto: se avete intenzione di acquistare il vostro nuovo televisore smart, questo è il modello che fa per voi.

Smart TV LG OLED55B26LA: le caratteristiche tecniche

Tra gli smart TV che hanno fatto il loro debutto in questo 2022, il LG OLED55B26LA è sicuramente uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo, soprattutto con l’offerta che troviamo oggi su Amazon. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche e le funzionalità.

Il televisore intelligente ha uno schermo OLED da 55 pollici con risoluzione 4K UltraHD. Grazie ai pixel autoilluminanti i colori sono realistici e i neri profondissimi. Per migliorare la qualità delle immagini troviamo anche il supporto della tecnologia Dynamic Tone Mapping che sfrutta l’intelligenza artificiale e la potenza del nuovo processore α7 gen 5 per riconoscere gli elementi presenti nei singoli fotogrammi e applica una mappatura dinamica dei colori. Non manca l’HDR che rende i contrasti ancora più accesi.

Nonostante uno schermo dalle dimensioni piuttosto generose, lo smart TV LG non occupa moltissimo spazio grazie alla (quasi) totale assenza di cornici laterali. E il design moderno lo rende anche un complemento d’arredo.

Tornando alle specifiche tecniche, il televisore supporta anche il Dolby Vision IQ e il Dolby Atmos, tecnologie importantissime per vedere al meglio film e serie TV, proprio come se fossimo al cinema. Parlando sempre di contenuti, a bordo troviamo il sistema operativo webOS 22 con ThinQ. Il numero di applicazioni da poter installare è praticamente infinito e va da Amazon Prime Video, passando per Netflix, fino ad arrivare a Disney+, AppleTV, YouTube e anche DAZN.

Come detto all’inizio, lo smart TV è pensato anche per il gaming. Supporta un refresh rate fino a 120Hz che rende più fluide le immagini di qualsiasi videogame. Inoltre, troviamo già installate le app di cloud gaming GeForce NOW e Stadia.

Smart TV LG OLED55B26LA in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo per lo smart TV LG OLED55B26LA: oggi è disponibile su Amazon a 1049€, con uno sconto del 42% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 750€. Per il televisore si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete bene le note su come funziona). La spedizione e la vendita sono gestiti direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

Smart TV LG OLED da 55 pollici