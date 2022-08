Smart TV LG, prezzo incredibile: miglior offerta di oggi

Gli smart TV con pannello OLED sono quanto di meglio gli amanti di film, serie TV ed eventi sportivi possano acquistare. La tecnologia dei LED organici garantisce neri profondi e colori vibranti, per immagine realistiche come non mai.

Lo smart TV da 55 pollici di LG in offerta su Amazon integra un’evoluzione della tecnologia OLED (chiamata, per l’appunto, OLED evo) capace di regalare un’esperienza visiva addirittura migliore. Grazie alle tecnologie video e audio integrate nell’apparecchio, sarà possibile vedere i propri programmi preferiti con la stessa qualità delle migliori sale cinematografiche. E grazie alla promozione del colosso dell’e-commerce, lo smart TV OLED di LG è oggi più conveniente che mai.

LG OLED55C24LA scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato, il punto di forza dello smart TV LG in offerta su Amazon è rappresentato dalla tecnologia OLED Evo, capace di garantire una qualità video addirittura superiore a quella OLED. Il lavoro in sinergia tra pannello OLED e processore α9 Gen 5 a intelligenza artificiale di utlima generazione consente di visualizzare immagini più dettagliate e realistiche, con colori molto simili (se non identici) a quelli reali.

Merito anche delle tecnologie Dynamic Tone Mapping Pro e Dolby Vision con Precision Details, che si occupano di mappare ed elaborare in tempo reale i fotogrammi del programma che si sta guardando e migliorare la resa e la risoluzione delle immagini, dettagli inclusi. L’esperienza visiva regalata dal TV sarà così assolutamente immersiva: film e serie TV saranno più realistici che mai.

Un pannello di qualità elevatissima, che garantisce una resa eccezionale anche quando si sceglie di collegare un PC o una console per giocare con i videogame preferiti. Lo LG OLED55C24LA è infatti ottimizzato per il gaming: le quattro porte HDMI 2.1 compatibili con VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync permettono di giocare in 4K con una frequenza di aggiornamento massima di 120fps.

Lo smart TV LG in offerta su Amazon non delude neanche dal punto di vista delle funzionalità smart. La piattaforma operativa webOS 22 mette a disposizione migliaia di app tra le quali scegliere, mentre la compatibilità con Alexa e gli altri assistenti vocali fa sì che sia possibile gestire tutte le funzionalità del TV con semplici comandi vocali. Non solo: lo LG OLED55C24LA può fungere anche da hub per la casa domotica, permettendo di controllare dispositivi smart compatibili direttamente dal televisore.

LG, smart TV OLED a rate senza interessi: offerta Amazon e prezzo

Lo smart TV OLED 4K del produttore sudcoreano è (quasi) al suo minimo storico su Amazon con un ribasso del prezzo che permette di risparmiare ben 600 euro sul listino. Con lo sconto del 29% garantito dal colosso del commercio elettronico lo LG OLED da 55 pollici costa 1.499 euro, rispetto ai 2.099 originari consigliati dal produttore coreano.

Acquistando lo smart TV in offerta su Amazon sarà poi possible pagarlo a rate a interessi 0 e senza costi di istruttoria. Un servizio esclusivo, riservato agli utenti iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di debito o credito ai metodi di pagamento. Scegliendo il pagamento a rate Amazon prima di aggiungere il prodotto al carrello sarà possibile pagare l’apparecchio del produttore sudcoreano 124,92 euro al mese per 12 mesi, senza alcun costo aggiuntivo rispetto a quello dell’offerta.

LG OLED55C24LA, smart TV 4K da 55 pollici OLED evo, con webOS 22 e AI ThinQ, compatibile con Alexa