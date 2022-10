LG, smart TV con sconto incredibile: a questo prezzo è da comprare subito

La chiave del successo degli smart TV OLED di LG di ultima generazione sta tutta in una parola. O, per essere più precisi, in due parole: OLED EVO. Gli ingegneri del produttore sudcoreano hanno infatti presentato un’evoluzione della tecnologia OLED per garantire colori e immagini ancora più luminosi, dettagliati e realistici.

E lo LG OLED55C24LA ne è l’esempio perfetto. Lo smart TV del produttore sudcoreano, tra le migliori offerte di oggi su Amazon, assicura una qualità visiva senza pari: il lavoro "combinato" del nuovo pannello con il processore a intelligenza artificiale permettono di ottenere immagini più luminose che in passato, assicurando un livello di realismo mai visto prima.

LG OLED55C24LA scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato, la qualità del pannello OLED EVO è tra i punti di forza degli smart TV di fascia alta del produttore sudcoreano. E lo LG OLED55C24LA non fa eccezione: grazie anche alla tecnologia Brightness Booster, le immagini sono del 20% più luminose rispetto a uno schermo OLED tradizionale. Ovviamente, ne guadagna l’esperienza visiva: il lavoro sinergico tra processore e pannello assicura immagini più luminose, colorate e dettagliate.

Il processore α9 Gen 5 è infatti in grado di processare complessi algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare in tempo reale il flusso dei fotogrammi e ottimizzare i contenuti, esaltando gli elementi in primo piano rispetto allo sfondo. Tecnologie come il Dynamic Tone e il Dolby Vision ottimizzano ulteriormente le immagini, per una resa visiva senza paragoni.

Grazie alla piattoforma operativa proprietaria webOS 22, poi, il televisore del produttore sudcoreano è in grado di garantire funzionalità smart di altissimo livello. L’utente potrà scegliere di installare una delle migliaia di app a disposizione nello store online, mentre la compatibilità con Alexa e gli altri maggiori assistenti vocali permette di gestire il TV e tutto l’ecosistema della smart home con semplici comandi vocali impartiti al telecomando.

Smart TV OLED LG in offerta su Amazon: sconto e prezzo

L’offerta di oggi di Amazon sullo smart TV OLED di LG è di quelle da non lasciarsi scappare. Lo sconto del 38% sul listino fa scendere il prezzo a uno dei livelli più bassi di sempre, con un risparmi di diverse centinaia di euro. Lo LG OLED55C24LA costa 1294,99 euro, ben 800 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore sudcoreano.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagare lo smart TV LG a rate senza interessi grazie al pagamento rateale Amazon. Sarà sufficiente selezionare questa modalità prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi seguire con la solita procedura. Sarà così possibile pagare lo LG OLED55C24LA in 12 rate a interessi 0 e senza costi di istruttoria. Il prezzo finale, in questo caso, è di 108,42 euro al mese per 12 mesi.

LG OLED55C24LA, smart TV 4K con processore α9 Gen 5, Brightness Booster, Dolby Vision Precision Detail, compatibile con Alexa

